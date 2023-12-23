聽新聞
test
0:00 / 0:00

碳交易首日 成交8.8萬噸

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
台灣碳權交易所昨天舉行國際碳權交易平台啟動暨首購企業授證儀式，經濟部長王美花（左起）、金管會主委黃天牧、國發會主委龔明鑫、環境部長薛富盛、碳交所董事長林修銘一起啟動碳權交易平台。記者潘俊宏／攝影
台灣碳權交易所昨天舉行國際碳權交易平台啟動暨首購企業授證儀式，經濟部長王美花（左起）、金管會主委黃天牧、國發會主委龔明鑫、環境部長薛富盛、碳交所董事長林修銘一起啟動碳權交易平台。記者潘俊宏／攝影

台灣碳交所昨（二十二）日正式推出國際碳權交易平台，首批上架七個碳權專案，專案類型包括潔淨水源、太陽能發電、風力發電和沼氣發電，共二十七家企業參與，首日成交八萬八千五百二十噸二氧化碳當量的碳權，成交價格落於每公噸三點九至十二美元之間。碳交所表示，明年國內碳權就會上架，提供國內企業法人採購碳權更多選擇。

碳交所董事長林修銘昨表示，二十二日正式開板的「國際碳權交易平台」，整合「碳權流」及「金流」，是我國第一個實現標準化交易作業的碳權交易平台。

首批上架七個碳權專案，專案類型包括潔淨水源、太陽能發電、風力發電和沼氣發電，專案案場位於亞洲、非洲和南美洲，賣方則來自瑞士、英國、新加坡和台灣。首批交易的二十七家企業中，包括十四家金控，以及台積電、中鋼、長榮海運等產業龍頭。

碳交所總經理田建中表示，開板首日賣掉八點八萬噸碳權，目前還有數萬噸碳權可以銷售，碳交所也會視市場需要持續引進。

不過，目前在碳交所上架的國際碳權無法抵減國內碳費及歐盟碳關稅（CBAM），現階段只能提供廠商進行碳中和，以符合國際供應鏈及ESG等要求。田建中指出，碳交所初期交易量可能會比較低，且二、三年內應該不會有大爆發，可能得等CBAM開始收錢，企業實質需求非常強烈後才有機會。

除了台灣，新加坡、韓國、日本、馬來西亞、印尼等亞洲國家近期也都陸續推出碳交易平台。

相較於亞洲具指標性的新加坡碳交所CIX，台灣碳交所開板第一天交易規模達八點八萬噸、八十多萬美元，是CIX首發時的五倍；不過，台灣碳交所與CIX結構不同，田建中表示，CIX只做國際碳權業務，沒有國內碳權，但台灣碳交所的國內碳權交易平台明年就會開板，且碳交所也肩負政策任務，與CIX以營利為導向不同。

太陽能發電 建中 新加坡

延伸閱讀

碳交所啟動首批碳權交易 學者籲引入更多自然碳權

碳權交易所總座：未來…碳交所會比證交所多

環境部：碳費定價 考量五因素

碳交所22日啟動 環境部：勿將碳權當短期交易

相關新聞

碳交易首日 成交衝8.8萬噸 27家企業捧場 總額達80多萬美元

臺灣碳權交易所國際碳權交易平台昨（22）日啟動，共有27家電子、傳產、金融代表性企業共襄盛舉，首日成交88,520噸碳權...

中研院：我明年GDP成長可保3 喻經濟情勢像「草莓舒芙蕾」

中央研究院昨（22）日發布最新經濟預測，下修今年經濟成長率至1.34%，主因出口、投資不如預期，明年在人工智慧等新興科技...

失業率連三降 探23年低點

主計總處昨（22）日公布11月失業率為3.34%，較10月下降0.09個百分點，連三降，經季節調整後失業率也同步下滑，降...

新聞眼／靠碳交易拚淨零 本末倒置

國際碳權交易平台昨天啟動，新成立的台灣碳權交易所也交易首批碳權，碳權交易所董事長林修銘稱之為國家淨零減碳路徑的里程碑。不...

金融業搶購碳權 國泰金最豪氣

國際碳權交易平台昨（22）日啟動，金融業最捧場；據了解，國泰金及旗下人壽、銀行等五家子公司共襄盛舉，完成首批碳權交易，總...

碳交所董座林修銘：三優勢助碳權市場接軌國際

臺灣碳權交易所董事長林修銘昨（22）日指出，國際碳權交易平台採美元計價，將成為日後銜接國際淨零減碳交易窗口，近日亦加入國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。