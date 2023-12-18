監院今巡察政院 政院報告布局 AI 等多項施政重點

台股加權股價指數上周以1萬7673點收盤，周指數上漲289點，漲幅1.67％，指數刷新今年以來新高，且每個交易日都站穩在五日均線上，周K線再次出現紅棒，只不過上周五收周線時出現獲利了結賣壓。分析師認為，投資氛圍熱絡，資金面及基本面都看好，大盤指數將繼續向上挑戰，但年底前外資已陸續開始休假，市場交易熱度恐怕降溫。

2023-12-18 07:30