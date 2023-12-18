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監院今巡察政院 政院報告布局 AI 等多項施政重點

經濟日報／ 記者苗珮瑩／即時報導

監察院長陳菊今率領監察委員巡察行政院，針對包括資安、居住正義等十大社會關注通案性議題提出詢問，行政院長陳建仁也率相關部會首長，就112年施政重點工作及預算執行情形簡報。

政院提出的報告包括布局AI、淨零轉型等多項今年度施政重點。行政院長陳建仁今表示，監院關切案件是政院施政重要參考，並積極優化改善，過去七年台灣面臨諸多挑戰，政院帶領團隊積極努力，例如洛桑管理學院六月發布世界競爭力報告，其中台灣在64個國家排名第6，是2016年以來表最好，未來政院會全力以赴，與台灣百姓繼續共同努力。

陳建仁 六月 監察院

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