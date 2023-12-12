104發布《2023職場學習趨勢白皮書》 韓文職缺成長最多

104人力銀行發布《2023職場學習趨勢白皮書》發現，2023年企業徵才職缺需要證照的比例，比2022年成長8.1%。有證照的求職者較受企業青睞，面試邀約次數比無證照者提升35%，至於2023年企業徵才職缺對語言需求前五名為英文、日文、越文、韓文、泰文，其中，韓文比去年成長23%、泰文成長11%最多。最要求語文的職務則為文字傳媒類、研發相關類，以及高階職務。

此外，《2023職場學習趨勢白皮書》還顯示，各年齡層學習專業技能的占比最高。細分年齡可發現，39歲以下處於職涯衝刺期，除了專業技能之外，也重視語言學習，拓展國際職涯；40歲以上開始探索人生第二曲線，也在乎興趣培養，學習課程多元，包括理財、運動、烘焙、美甲等課程。

104學習精靈《2023職場學習趨勢白皮書》也發現，即便線上免費學習資源豐富，職場工作者仍青睞付費學習。若為工作或興趣學習，30.8%職場工作者的預算5,000元內最高，排名第二是自學沒花費、占26.9%。證照學習，則有37.5%職場工作者的預算超過二萬元比例最高，自學沒花費比例低至8.7%。

學習時間多長多久？工作或興趣學習者，51.5%的職場工作者每周花1~5小時、比例最高，31.2%的人在1小時內，工作為主、學習為輔。證照學習者，有40%的人每周花1~5小時比例最多，也有28.1%的人每週超過11小時、排名第二，以工作為重、或為證照努力衝一波，兩極發展。

觀察各職類，104人力銀行發現，貿易類更在乎證照，有證照的面試邀約次數可提升89%最多，企業除了要求語言證照，也在乎是否完成國貿業務技術士技能檢定，對進出口貿易有一定程度的了解；記者及採訪類人員，有證照的面試邀約次數可望提升72%、排行第二，舉凡國外新聞編譯、外籍人士採訪，皆需要語言力；生產管理類人員，有證照的面試邀約次數可提升70%，主因近年勞動部規範企業必需具備勞工安全衛生管理相關檢定的勞安管理人員。

2023年1到8月徵才職缺需要的前五大外語，以英文為最大宗，其次為日文、越文、韓文、泰文。其中，韓文受惠K-POP韓流盛行，帶動韓語翻譯，懂韓文的行銷、業務職缺增加，以及外籍旅客回流，民生消費產業能說韓文的人力需求提升，年增幅達23.1%；泰文則因企業布局東南亞，需要泰文職缺較去年也增加11.9%。

最需要語言的前五大職務為：文字/傳媒工作類、研發、高階主管、資訊軟體系統類、行銷企劃/專案管理類。文字/傳媒工作類，除了英文、日文之外，另以韓文較為突顯；軟體及研發職務，除了英文、日文要求外，另以越文較為突顯。

104人力銀行資深副總經理陳嵩榮指出，104學習精靈透過大數據分析職務適合度、推薦個人化學習、近2000堂職場專業課程、培養第二專長證照資訊、打造共學社群等五大功能協助工作者在不同職涯階段的學習發展，並對接104人力銀行相關職缺，儘可能的學以致用。

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