快訊

想跟大巨蛋當鄰居 東區法拍屋破百萬「買家秒搶進」

畫面曝光！紐約7層大廈坍塌「牆壁像被扯掉」目擊者餘悸猶存

北捷信義線工人墜落地下3樓 無生命跡象吊掛送醫搶救

104發布《2023職場學習趨勢白皮書》 韓文職缺成長最多

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
2023年企業徵才職缺對語言需求前五名為英文、日文、越文、韓文、泰文，其中，韓文比去年成長23%、泰文成長11%最多。最要求語文的職務則為文字傳媒類、研發相關類，以及高階職務。示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。
2023年企業徵才職缺對語言需求前五名為英文、日文、越文、韓文、泰文，其中，韓文比去年成長23%、泰文成長11%最多。最要求語文的職務則為文字傳媒類、研發相關類，以及高階職務。示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。

104人力銀行發布《2023職場學習趨勢白皮書》發現，2023年企業徵才職缺需要證照的比例，比2022年成長8.1%。有證照的求職者較受企業青睞，面試邀約次數比無證照者提升35%，至於2023年企業徵才職缺對語言需求前五名為英文、日文、越文、韓文、泰文，其中，韓文比去年成長23%、泰文成長11%最多。最要求語文的職務則為文字傳媒類、研發相關類，以及高階職務。

此外，《2023職場學習趨勢白皮書》還顯示，各年齡層學習專業技能的占比最高。細分年齡可發現，39歲以下處於職涯衝刺期，除了專業技能之外，也重視語言學習，拓展國際職涯；40歲以上開始探索人生第二曲線，也在乎興趣培養，學習課程多元，包括理財、運動、烘焙、美甲等課程。

104學習精靈《2023職場學習趨勢白皮書》也發現，即便線上免費學習資源豐富，職場工作者仍青睞付費學習。若為工作或興趣學習，30.8%職場工作者的預算5,000元內最高，排名第二是自學沒花費、占26.9%。證照學習，則有37.5%職場工作者的預算超過二萬元比例最高，自學沒花費比例低至8.7%。

學習時間多長多久？工作或興趣學習者，51.5%的職場工作者每周花1~5小時、比例最高，31.2%的人在1小時內，工作為主、學習為輔。證照學習者，有40%的人每周花1~5小時比例最多，也有28.1%的人每週超過11小時、排名第二，以工作為重、或為證照努力衝一波，兩極發展。

觀察各職類，104人力銀行發現，貿易類更在乎證照，有證照的面試邀約次數可提升89%最多，企業除了要求語言證照，也在乎是否完成國貿業務技術士技能檢定，對進出口貿易有一定程度的了解；記者及採訪類人員，有證照的面試邀約次數可望提升72%、排行第二，舉凡國外新聞編譯、外籍人士採訪，皆需要語言力；生產管理類人員，有證照的面試邀約次數可提升70%，主因近年勞動部規範企業必需具備勞工安全衛生管理相關檢定的勞安管理人員。

2023年1到8月徵才職缺需要的前五大外語，以英文為最大宗，其次為日文、越文、韓文、泰文。其中，韓文受惠K-POP韓流盛行，帶動韓語翻譯，懂韓文的行銷、業務職缺增加，以及外籍旅客回流，民生消費產業能說韓文的人力需求提升，年增幅達23.1%；泰文則因企業布局東南亞，需要泰文職缺較去年也增加11.9%。

最需要語言的前五大職務為：文字/傳媒工作類、研發、高階主管、資訊軟體系統類、行銷企劃/專案管理類。文字/傳媒工作類，除了英文、日文之外，另以韓文較為突顯；軟體及研發職務，除了英文、日文要求外，另以越文較為突顯。

104人力銀行資深副總經理陳嵩榮指出，104學習精靈透過大數據分析職務適合度、推薦個人化學習、近2000堂職場專業課程、培養第二專長證照資訊、打造共學社群等五大功能協助工作者在不同職涯階段的學習發展，並對接104人力銀行相關職缺，儘可能的學以致用。

職場 面試 人力銀行 徵才 第二外語

延伸閱讀

公布新「國際合作發展政策白皮書」 外交部：以合作取代援外

避免路樹「斷頭謀殺式」修剪提高效率 嘉市府建立證照制度

斜槓健身教練？ 女子面試超市工作竟被要求開合跳、伏地挺身

他去科技業面試 關鍵最後一題讓主管臉色巨變 網諷：火上澆油

相關新聞

喊了7年！最低工資法完成立法 雇主違法最重罰150萬元

立法院院會今天三讀通過最低工資法，明定勞工與雇主雙方議定的工資，不得低於最低工資，正式將消費者物價指數（CPI）年增率納...

2024投資關鍵字 安聯投信：多元、創新、品質

2024年全球市場有望在分歧環境中重回成長軌道，去全球化、數位化、人口老化與去碳化等結構性現象所帶動的主題式投資機會，預...

最低工資法三讀 工商團體：樂見，避免勞資對立

攸關勞工權益的《最低工資法》今三讀通過，對此，工商團體都認為，樂見最低工資入法，未來也能夠避免勞資對立。

拖七年半…「最低工資法」今三讀 勞部：達成撐住勞工經濟生活承諾

蔡英文總統勞動政見之一的「最低工資法」立法拖了七年半，今終於在立法院三讀通過，至於朝野未達共識的幾項條文，幾乎全照政院版...

104發布《2023職場學習趨勢白皮書》 韓文職缺成長最多

104人力銀行發布《2023職場學習趨勢白皮書》發現，2023年企業徵才職缺需要證照的比例，比2022年成長8.1%。有...

「最低工資法」今拚三讀 工鬥：若沒訂調幅底線等於一部廢法

立法院院會今表決「最低工資法」，力拚三讀通過。工鬥團體今一早就在群賢樓前召開記者會，訴求立法條文應明訂最低工資年度調幅不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。