成功爭取輝達、超微物流中心在台落地 經濟部：壯大半導體業

經濟部近兩年積極爭取已成功吸引AMD(超微)及NVIDIA(輝達)等AI晶片大廠來台設置物流運籌中心，經濟部今（11）日表示超微及輝達物流中心在台落地，不僅帶動供應鏈商機，壯大台灣半導體生態系同時，也能吸引更多國際大廠來台投資，強化經濟戰略。

經濟部表示，全球AI晶片一哥NVIDIA(輝達)在經濟部與財政部協助下，選擇將亞太成品倉儲設於遠雄航空自貿港加值園區內，以因應全球日益成長之高階AI晶片需求。

經濟部表示，此舉不僅促使輝達在台進行更多元的零組件採購，其成品在台組裝完成後直接運往全球市場，亦有助於培植本土半導體及AI伺服器廠商，使我國半導體及AI產業供應鏈更為完善。其產品應用橫跨消費用和工業用且未來投資著重5G、AI、自駕車、雲端、高階運用、資料中心等前瞻科技應用領域，在台設立物流中心可望進一步增加在台封測訂單比重，帶動台灣先進封裝技術升級，鞏固台灣半導體戰略地位。

經濟部表示，全球前5大IC設計公司美商超微(AMD)於2022年啟動評估於亞洲另設立大型(Mega)物流中心投資計畫，經濟部多次召開會議協助廠商與財政部溝通說明計畫對台經濟效益，終於順利推動該商在台設立物流中心，預期自本2023年Q4起至2024年搭配高階AI伺服器訂單狀況，物流中心營收將大幅成長，將可逐步展現在台設置物流中心之效益與對台稅收之貢獻。

商品推薦