11月出口翻紅 Q4挑戰更大

在資通與視聽產品出口創新高的加持下，十一月出口值三七四點七億美元，較去年同期成長百分之三點八，年增恢復正成長，財政部表示，雖然資通與視聽產品以外的貨類，買氣持續受到全球經濟成長趨緩拖累，但因ＡＩ商機及低基期因素，讓十一月出口得以再度翻紅，財政部雖然預期十二月出口仍可維持正成長，但恐還是無法達成主計總處預測目標。

財政部統計處長蔡美娜表示，按季節走勢推估，十二月出口值在三七二億至三八二億美元之間，年增率百分之四至百分之七，出口可連續二個月正成長，不過，主計總處對第四季的出口預測達一千一百五十億美元，目前十月出口值為三八一點一億美元，十一月三七四點七億美元，若要達成主計總處的預測目標，十二月需要高達三九四億美元的出口業績挹注，「相當於年增率要達百分之十點三，所以這個目標，目前看來還是具有相當的挑戰性」。

蔡美娜指出，十一月出口年增百分之三點八，是過去十六個月以來最佳成績，但成長幅度並不算大，且不同貨類之間的表現參差不齊，顯示外銷景氣雖然是朝正向發展，但回升的速度低緩，強度與廣度皆有不足情形；由於全球終端需求至今仍無法擺脫高通膨及升息壓力的干擾，客戶端也採取謹慎保守的態度控管庫存，國內廠商接單動能因此受到壓抑。

所幸年底有科技新品的鋪貨潮，讓資通與視聽產品出口大放異彩，成為十一月出口翻紅的關鍵，十一月資通與視聽產品出口值九十三點七億美元，年成長百分之七十四，規模與成長均刷新歷年單月紀錄，其餘貨類出口續呈跌勢。

電子零組件十一月出口值為一百四十六億美元，衰退百分之三點六，表現不如預期，蔡美娜表示，電子零組件出口已連續十三個月衰退，與網路泡沫及金融海嘯時期並列史上第二長的下降周期。

財政部原本預期最快十一月，慢則明年一月，電子零組件出口可恢復正成長，現在十一月跳票，接下來二個月還是有機會，「明年一月（電子零組件出口）恢復正成長的機會相當高」，轉正的原因，除了低基期因素外，產業鏈庫存調整後也逐漸趨於健康，加上明年景氣也會略為好轉，在火熱ＡＩ加持下，明年一月電子零組件出口恢復正成長「應該是比較篤定的」。

此外，十一月進口值為二七六點七億美元，衰退百分之十四點八，主因半導體投資續呈萎縮，以及國際農工原料價格回落所致。

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