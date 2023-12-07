保瑞子公司安成藥業抗癲癇學名藥 獲美國 FDA 核准取證

保瑞藥業（6472）子公司安成藥業今（7）日宣布，自有學名藥Topiramate Capsules USP 已獲得美國FDA正式核准取得藥證，將開始於美國市場上市該藥品之相關準備工作。

安成藥業今年以來已順利取得三張美國學名藥證，成功達標年初所設定之藥證目標。累計安成藥業已擁有23張美國學名藥證，其中包含13項如Dexlansoprazole DR Capsule胃食道逆流等高門檻PIV產品，持續為台灣擁有最多美國學名藥證的公司。這次取證之Topiramate Capsules USP亦將於保瑞集團內部之竹南廠自行包裝，集團雙引擎成長效益持續發酵。

安成藥業表示，Topiramate Capsules USP為抗癲癇用藥，根據國際醫藥專業統計機構IQVIA之資料，該藥品截至2023年9月止之前12個月於美國地區之銷售金額約為美金3,000萬元。

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