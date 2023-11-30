2023洛桑世界數位競爭力 台灣全球第9
瑞士洛桑管理學院（IMD）今日發布2023世界數位競爭力調查評比（IMD World Digital Competitiveness Ranking 2023, DCR），我國在全球64個主要國家及經濟體中排名第9名，相較2022年進步2名，更有5項指標均在全球居冠。
數位發展部出，本次調查評比中，名列全球前3名的指標有7項。其中，「每千人研發人力」、「資訊科技與媒體股票市場資本額GDP占比」、「4G及5G行動寬頻用戶占比」、「企業反應快、彈性大」、「企業擅長以大數據分析輔助決策」等5項指標位居榜首；其次，「25-34歲人口中接受高等教育比率」、「研發總支出GDP占比」排名第3名。顯見我國數位領域在研發量能、資訊科技、網路普及、高等教育與企業表現等方面具有優勢。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 政院拍板亞灣2.0 周邊四個行政區房價全漲
▪ 全台吹小宅風 1房逼5字頭、新天龍國意外大跌2成
▪ 賣1間賺1間！台北信義轉手獲利1.1億 擠入200萬俱樂部
▪ 新竹房價還在往上跑 舊城區也逼近8字頭
▪ 今年壽險、建商獵地獵樓縮手 明年瞄準兩大重點布局
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言