2023洛桑世界數位競爭力 台灣全球第9

瑞士洛桑管理學院（IMD）今日發布2023世界數位競爭力調查評比（IMD World Digital Competitiveness Ranking 2023, DCR），我國在全球64個主要國家及經濟體中排名第9名，相較2022年進步2名，更有5項指標均在全球居冠。

數位發展部出，本次調查評比中，名列全球前3名的指標有7項。其中，「每千人研發人力」、「資訊科技與媒體股票市場資本額GDP占比」、「4G及5G行動寬頻用戶占比」、「企業反應快、彈性大」、「企業擅長以大數據分析輔助決策」等5項指標位居榜首；其次，「25-34歲人口中接受高等教育比率」、「研發總支出GDP占比」排名第3名。顯見我國數位領域在研發量能、資訊科技、網路普及、高等教育與企業表現等方面具有優勢。

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