陳冲談加入三個國際組織：削足也要適履

APEC、IPEF、CPTPP，到底哪一雙鞋不合腳？新世代金融基金會董事長陳冲今天以鞋子來比喻上述三個國際組織表示，不管APEC裝模作樣，IPEF假戲真做，還是CPTPP故弄玄虛，對台灣，這已不是鞋的問題，而是「削足也要適履」的問題，經過十年的折騰，已經錯過談關稅減讓，市場准入的自貿協定時代，接下來他反問，總統或準總統可曾注意，十年之間，對岸眼光已由亞洲轉向世界，台灣卻與世界漸行漸遠?

陳冲表示最近APEC「平順」落幕，習近平對拜登拋出「地球足夠大」容得下中美各自和共同發展，他想起十年前，習近平曾向歐巴馬表示「太平洋夠大」容得下中美兩國，由措詞言語可以看出，十年之間，中國大陸的視野已然不同，由亞洲擴至全球，接著他反問「不知台灣外交觀點是否還在井底。」

陳冲分析，依以往參加APEC資深官員會議經驗，APEC一向以促進自由貿易、反對保護主義為主軸，印證1994年的茂物宣言(Bogor Declaration)，就是以在2020建立FTAAP(亞太自由貿易區)為目標，轉眼2020已過，政治人物拿出WTO的老把戲，low-hanging fruit(低掛果實)，也就是低標準的太子城願景2040(Putrajaya Vision 2040)，一口氣就延長比賽二十年，置自由貿易於腦後，各國領袖也毫無愧色，不以為意。

他接著說，反正APEC在法律上只是個論壇，不算個組織，當個雞肋也無妨，但他強調，其他亞太國家或多或少都已簽有幾個多邊、雙邊自貿協定，而台灣自2013年起就無關稅減讓的業績進帳，遇此困境，應比其他國家更為心焦，2020年(及之後)與會的部長或所謂領袖代表，又怎能一言不發?

對於TPP，陳冲表示，在APEC會期中，比APEC更搶鏡頭的，就是主辦國在場邊同時舉辦的IPEF(印太經濟架構)會議，其不僅因拜登「打電話」遲到，把各國領袖晾了一個多小時而出名，而且還因預訂宣布的數位貿易條款突然怯場，一事無成收場，最後更因川普放言2024重返白宮後，將撤銷協議(knock out TPP Two)而遠近知名，結果是TPP Two比IPEF名聲還要響亮。

「談起IPEF，台北經貿官員真是有苦難言！」陳冲認為，當年為彌補川普退出TPP美國在亞太的經貿真空，拜登在2021年10月宣布將組建IPEF，不僅印太大於亞太，可抗衡北京的一帶一路，而且又穩定全球供應鏈，兼顧環境永續，一舉數得。可惜美國瞻前顧後，想對抗中國，又唯恐中國不悅，2022年5月23日成立的IPEF竟然獨缺供應鏈要角的台灣。

為補此缺憾，又發明台美21世紀貿易倡議，與台灣另起爐灶，但因具有IPEF Two性質，為利於日後與IPEF對接，在內容設定上難免礙手礙腳，國內議論不少，例如新世代金融基金會在今年五月底的「勞苦可再功高的貿易協議」評論。陳冲認為，總之美國在印太和台灣問題上，想要刀切豆腐兩面光，但苦了台灣兩面不是人，一方面無緣加入IPEF已感委屈不在話下，另一方面TIFA或貿易倡議又忌談關稅減讓，更慘的是還要強顏歡笑，卻又講不清楚倡議內容與WTO的貿易便捷化比較有啥優越之處。

對於川普揚言取消TPP Two，陳冲分析，顯然是對2017年上任次日即退出TPP之舉深感自豪，也對國內反對自由貿易、主張保護主義的呼聲有所交代，有利來年大選。TPP由早年Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement轉為TPP，進而變身為現在的CPTPP，是一連串的意外與偶然，先前新世代基金會也曾經發表「TPP奇遇記」評論，但畢竟是美國亞太戰略重要的一環，也符合多數亞太國家的利益，CPTPP內部成員也曾翹首盼望美國重返。

台灣了解其中利害，業已遞件申請，但北京動作早先一步，考慮當前地緣政經情勢，實在前景難卜。陳對此表示，其實國內專家都知道，兩岸ECFA相對其他自貿安排，只是手段，並非目的，但因2013年的民粹運作，很難期待國人能迅速凝聚共識。奇怪的是，當年譏笑ECFA中F(Framework)的人士，認為只是架構，現在卻對IPEF的F(Framework)，趨之若鶩，只是不可得罷了。

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