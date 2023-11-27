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景氣再亮藍燈！國發會：主因10月出口轉為負成長

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
國發會今（27）日發布10月景氣燈號，因出口又黑了，再加上受全球景氣及去年同月比較基期因素影響，景氣對策信號綜合判斷分數為16分。圖／聯合報系資料照片
國發會今（27）日發布10月景氣燈號，因出口又黑了，再加上受全球景氣及去年同月比較基期因素影響，景氣對策信號綜合判斷分數為16分。圖／聯合報系資料照片

國發會今（27）日發布10月景氣燈號，因出口又黑了，再加上受全球景氣及去年同月比較基期因素影響，景氣對策信號綜合判斷分數為16分，較9月減少1分，燈號轉為藍燈。

國發會表示，考量11月及12月出口應轉為正成長，預期11月景氣燈號將再轉為黃藍燈。關於景氣情勢，還在復甦軌道上，但復甦速度平緩，不確定性因素能多。

景氣燈號 國發會 景氣對策信號

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