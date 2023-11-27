豐興本周調漲鋼筋與廢鋼盤價
豐興（2015）今（27）日國內廢鋼每噸上漲200元，鋼筋基價每噸上漲300元，型鋼產品基價平盤。
豐興表示，日本2H廢鋼本周每噸上漲至380美元，美國貨櫃廢鋼本周報價上漲至每噸375美元，澳洲鐵礦砂每噸由130.25美元上漲至134.85美元。
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