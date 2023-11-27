豐興本周調漲鋼筋與廢鋼盤價

強勢反彈的台股上周熄火，指數上漲78點，以1萬7287點收盤；產業別指數方面，漲幅以光電類指數上漲3.31%為最大，跌幅以觀光餐旅類指數下跌5.94%為最大。台股指數進入震盪，分析師表示，多頭只要守住11月15日的跳空缺口，指數就能站穩1萬7千點之上。...

2023-11-27 07:00