每周一勢／化學材料業產值 年減7.5%

經濟部指出，2021年隨著全球經濟進入疫後復甦期，加上國際油價上漲，推升化學材料業價量齊揚，產值重回2兆元，年增51.3%。2022年則受俄烏戰爭、通膨及升息影響，終端需求逐步走弱，加上化學材料在各產業應用層面最廣，受波及較深，產值年減7.5%。

固定資產增購 連六年成長

圖／經濟日報提供

受惠下游電子廠產能提高及疫情對防疫產品需求，推升化學原料需求大增，廠商持續擴增產能因應，使得我國化學材料業固定資產增購連續六年正成長，2022年破千億元達1,033億元，為2003年有資料以來最高。

上游原料直接外銷占比逾48%

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經濟部表示，我國化學材料業受惠新興國家崛起，刺激對石化下游產品需求持續增加，加速我國廠商擴充海外市場腳步，帶動我國上游原料陸續擴廠，直接外銷占比逐年提升，2022年達48.8%。

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