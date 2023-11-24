南山人壽推升台灣健康力 三大展區全新登陸2023台北國際金融博覽會

南山人壽推動「服務賦能」、「數位賦能」兩大發展引擎，在2023台北國際金融博覽會，以「好險有南山，健康有靠山」為主題，展現煥然一新的企業新氣象，運用科技力結合保險服務，讓保險變得更健康且更永續，從保險本業出發，全面提升國人、社會、土地的健康力，引領民眾迎向更美好的未來。

年度金融盛事—2023台北國際金融博覽會於11月24日至11月26日在台北世貿一館登場，南山人壽打造三大展區，展示創新退休商品、數位健康管理、環境與社會永續等亮點成果，透過數位科技引領民眾體驗創新、多元的保險服務，拉近保險與民眾的距離，創造充滿溫度的數位金融體驗。

2023台北國際金融博覽會，南山人壽以「好險有南山，健康有靠山」為主題，展現煥然一新的企業新氣象。 圖／南山人壽提供

「健康」是南山人壽重要的永續發展目標，亦是今年展覽的主軸，南山人壽深耕台灣60週年，持續引領保險價值轉型，致力促進民眾與地球的健康生活福祉，透過「服務賦能」、「數位賦能」兩大發展引擎，以創新的商品和服務，提供客戶全方位的保險服務服務，同時推動數位轉型賦能業務夥伴，帶給客戶更便捷的保險服務。

以「好險有南山，健康有靠山」作為核心，因應台灣人口快速老化，南山人壽積極推廣國人長照保障及健康老觀念，除了擁有齊全的保險商品滿足人們退休後的保障需求，今年也首次發布「超高齡社會跨世代需求痛點調查報告」，洞察國人對老年的健康/生活/財務需求和擔憂。為了帶給民眾實用的長照準備觀念，南山人壽於台北國際金融博覽會現場攜手長照專家—「輔具家」營運長劉旻宜，與民眾面對面分享如何善用政府及民間長照資源，以及「超高齡社會跨世代需求痛點調查報告」的重點數據，教導民眾如何透過保險轉嫁風險，並分享南山人壽的健康樂活服務、倡議跨世代共好，協助成就自己和家人更優雅的熟齡生活。

金管會副主委蕭翠玲（右3）參觀南山人壽於台北國際金融博覽會之展區，展示創新退休商品、數位健康管理、環境與社會永續等亮點成果。 圖／南山人壽提供

同時，民眾也可透過螢幕互動方式參與「百歲人生互動問答遊戲」，了解退休財務準備的基礎知識，並獲得基本的退休保險商品建議，提醒民眾及早準備，運用保險轉嫁超高齡社會風險，思考百歲人生的更多可能。

南山人壽自2020年成立「健康守護圈」(註)，迄今已攜手超過50家各大健康產業的合作夥伴，提供保戶在健康期、亞健康期、疾病期、失能期所需之服務，並前進全台推廣健康與運動。為引領民眾養成運動習慣，本次特別打造「健康起步走」互動遊戲，以計步任務邀請民眾體驗健康管理數位工具，愈動愈健康。

南山人壽從保險本業出發，全面提升國人、社會、土地的健康力，引領民眾迎向更美好的未來。（圖左起：南山人壽商品研發暨業務通路陳維新資深副總、健康照護企劃部陳碧玉副總、范文偉總經理、客服功能李淑娟資深副總、商品部游乃穎副總）。 圖／南山人壽提供

不只守護民眾的健康，更要守護地球的健康。今年是南山人壽60週年，也是南山人壽連續第12年發起「守護海洋行動」，透過全台淨灘、海洋教育推廣、支持海廢再生製品、打造海廢再生藝術牆等行動，為地球永續及海洋生態發聲。

另外，延續公益服務業的「利他初衷」，面對民眾最擔憂的失智症，積極推動「失智友善」認證，南山人壽迄今已累積超過28,000名業務夥伴及內勤同仁完成失智友善天使認證課程，並有109個通訊處成為失智友善組織網絡之一環；此外，南山人壽啟動「原鄉關懷列車」計畫前進10個台灣原鄉部落，協助改善醫療資源不足與就醫不便等問題；本次特別將原鄉關懷列車駛進展覽現場，邀請民眾駐足打卡的同時，一齊關注偏鄉醫療資源不足與環境永續問題。

南山人壽於台北國際金融博覽會打造三大展區，民眾透過螢幕互動方式參與「百歲人生互動問答遊戲」，了解退休財務準備的基礎知識。 圖／南山人壽提供

只要於2023台北國際金融博覽會現場，至南山人壽活動攤位體驗3項指定任務：(1)加入南山人壽LINE@好友、(2)百歲人生互動問答、(3)健康起步走；凡加入南山人壽LINE@好友即送爆米花、完成3任務即可兌獎，獎項包含手機掛繩等逾千項品項，數量有限，送完為止。活動結束後再抽台北東京來回機票一張，歡迎民眾一同前往體驗，擁抱更健康的生活。

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