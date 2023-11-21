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中光電獲第五屆國家企業環保獎「銀級獎」

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
中強光電榮獲第五屆國家企業環保獎「銀級獎」，並由副總經理呂玉如（右）代表領獎。中光電／提供
中強光電榮獲第五屆國家企業環保獎「銀級獎」，並由副總經理呂玉如（右）代表領獎。中光電／提供

環境部今（21）日舉辦「第五屆國家企業環保獎」頒獎典禮，上櫃永續績優公司中強光電（5371）從128家參賽企業中脫穎而出，獲頒「銀級獎」，由中強光電副總經理暨環保委員會召集人呂玉如代表公司接受環境部長薛富盛頒獎，並於會後至總統府晉見總統蔡英文接受表揚，肯定中強光電對環境永續轉型的努力及堅持。

面對國際淨零浪潮及國內氣候變遷因應法，中強光電積極規劃全面的碳管理作為，於2020年簽署並導入TCFD架構以鑑別及評估氣候相關風險與機會對財務造成之潛在影響，同時針對影響度高且短期內極可能發生之風險與機會擬定並執行改善策略及解決方案，以降低負面影響並提升組織氣候韌性，創造未來商機。此外，為呼應巴黎氣候協定，我們於2022年正式向SBTi提出申請，「以2021年為基準年，2032年將範疇一和範疇二的溫室氣體絕對排放量減少50%、範疇三溫室氣體絕對排放量減少30%」，更已提交符合SBT減碳目標，預期於2024年通過審核。同時，透過加入台灣氣候聯盟(TCP)及台灣淨零行動聯盟(TANZE)、回覆CDP氣候變遷及水安全問卷（均獲得管理等級(B)，供應商議合評價更獲得領導等級(A-)）、全面導入能源管理系統、積極減少使用化石燃料、增加再生能源使用量、導入系統化管理及創新低碳技術轉型等積極減碳措施，依循淨零路徑，朝淨零願景邁進。

中強光電於2015年成立環境保護委員會並在2021年於轄下增設「永續能源委員會」，主要負責推動淨零方案、能源轉型計畫、符合國際倡議之措施，並推展節水、節能、減碳策略，以達成年度減量目標。2022年於竹南廠、南科一廠及南科二廠建置太陽能發電系統以自發自用，設置比例佔台灣廠區75%，並於廠內建置太陽能發電數位看板，讓同仁隨時關注綠電即時資訊，強化同仁再生能源使用意識。此外，各廠區持續透過ISO 50001能源管理系統以提升節能績效，並藉由汰換老舊冰機、優化空壓機變頻系統、更換LED照明及戶外太陽能路燈設置等措施來加強減碳力度，逐步達成SBT減量及淨零目標。

此外，為攜手利害關係人一起邁向永續時代，我們要求所有供應商簽署並遵守「永續承諾書」，並於年度供應商大會分享永續趨勢議題，頒發「永續發展獎」予對環境有具體減碳效益之供應商夥伴，同時，我們也響應環境部「資源回收再利用推動計畫」，與14家客戶、供應商及當地運輸業者合作，回收膠框、Tray盤、壓克力保護板，回收率達98%。此外，首次攜手子公司兼自有品牌–奧圖碼選定三款主流雷射投影機導入ISO 14067並通過查證，也連續7年自主盤查產品碳足跡，2022年每片14吋背光模組較2021年降低30％碳足跡，亦提倡綠色運輸，透過變更其海運及貨運模式，預期可分別減碳11％及17％。

未來，中強光電將持續致力於淨零轉型，積極與國內外環境倡議組織接軌，希望透過各項淨零解決方案，達成「2030年辦公室據點淨零，2050年所有據點淨零」目標，並期望攜手利害關係人落實減碳策略，共同減緩氣候變遷所帶來的重大衝擊，發揮永續影響力。

太陽能發電 減碳 光電

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