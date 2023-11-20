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終結史上最長黑！這三大原因 11月外銷訂單瞬間轉為正成長

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部今（20）日發布2023年10月外銷訂單金額為528.7億美元，呈年減4.6%，呈連續14個月呈負成長走勢。圖／聯合報系資料照
經濟部今（20）日發布2023年10月外銷訂單金額為528.7億美元，呈年減4.6%，呈連續14個月呈負成長走勢。圖／聯合報系資料照

經濟部今（20）日發布2023年10月外銷訂單金額為528.7億美元，呈年減4.6%，呈連續14個月呈負成長走勢，主因是全球經濟成長趨緩，終端需求仍低迷。但經濟部預期，11月外銷訂單金額將轉為正成長，長黑中瞬間出現正成長。

經濟部統計處長黃于玲表示，AI需求殷切、庫存去化雖然各產業步調不一，但已有成效，甚至恢復庫存需求，再加上去年11月中國大陸實施封控，基期偏低，這是推升11月外銷訂單將轉為正成長的主因。

至於12月外銷訂單能否繼續維持正成長？黃于玲認為，AI需求殷切、庫存去化有成等這兩項正面因素12月將持續，但去年12月中國封控解除，出現訂單遞延效應，也就是12月基期又變高了；再加上全球需求仍不明朗，廠商下單保守，疫後廠商下單節奏異於往常季節性，多採急單方式下單，因此，除非11月接單超出表現得好，否則12月外銷訂單有很大機率將跌回負成長。

經濟部表示，受通膨及升息效應影響，全球經濟成長趨緩，終端需求低迷，產業持續去化庫存，10月外銷訂單528.7億美元，較上月增2.9%，較上年同月減4.6%。今年前十月外銷訂單金額4,666億美元，年減17.3%。

若按貨品別觀察，10月因終端電子產品需求持續疲弱、供應鏈調整庫存，致資訊通信產品及電子產品分別年減5.2%及0.3%；光學器材因電視面板價格高於上年同月，加上光學鏡頭接單成長，年增13.8%，這是七大外銷訂單貨品中唯一正成長的產業。

至於傳統貨品因全球經濟成長趨緩，業者縮減設備投資支出，加上海外同業產能增加、部分產品價格低於上年同月，致機械、化學品、塑橡膠製品及基本金屬分別年減12.8%、11.5%、6.9%及5.4%。

根據廠商11月動向調查，按接單金額計算之動向指數為48.8，因此預期11月接單將較10月減少，經濟部預估510億至530億美元，但因去年同期基期偏低，預期年增1.7%至5.7%，在長黑中出現正成長。

展望未來，經濟部指出，雖高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用持續擴展，加上年末為全球銷售旺季，各國際品牌消費性電子新品接續上市，有助於挹注外銷接單動能；惟全球通膨及升息滯後效應、美中科技戰、俄烏戰爭、以巴衝突等不確定因素仍在，恐抑制外銷接單成長。

經濟部 光學鏡頭 車用電子

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