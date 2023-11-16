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新制退休金不到舊制一半！勞團高喊提高雇主6％勞退強制提撥率

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
全產總、全金聯、北市及高雄市產總集結近百人，昨赴行政院要求提高勞退新制提撥率。記者葉冠妤/攝影
全產總、全金聯、北市及高雄市產總集結近百人，昨赴行政院要求提高勞退新制提撥率。記者葉冠妤/攝影

全產總、全金聯、北市產總、高雄市產總等工會昨到行政院陳情，高喊「老年生活被打趴，勞退提撥要提高」。對此，勞動部長許銘春今日表示，尊重勞團意見，勞動部也正在蒐集各方意見，在同時兼顧企業經營下，朝向對勞工退休保障更好的制度，勞動部樂觀其成。

2024年總統大選在即，勞團昨日集結近百人於行政院門口高喊「老年生活被打趴，勞退提撥要提高」，指勞退新制雇主提繳6%上路至今已18年，面對物價通膨、薪資漲幅有限，勞工退休金保障明顯不足，要求提高雇主強制提繳率。

全國產業總工會理事長江健興指出，以工作年資30年來看，勞退舊制雇主給付45個月薪資，新制只要提撥21.6個月薪資，新制退休金連舊制的一半都不到，等於政府幫雇主省了一半給勞工的退休金。

他說，勞退新制從2005年實施，當初政府宣稱先求有、再求好，但18年過去，勞退新制雇主提撥率一直停留在6%，政府沒有補貼，也沒有依物價調整的機制，讓勞工淪為老年貧窮。政府已經替資方省了18年的退休金支出，現在該加回來才公平。

全國金融業工會聯合總會理事長鍾馥吉表示，今年七月公教人員退撫新制明訂公務人員退休提撥率為月薪的9.75%，顯然勞工現行的6%提撥率嚴重不足且不合時宜。他批評，現在還看不到任一總統參選人的完整勞動政見，勞工在這些參選人心中的排名在哪裡？他尤其點名勞動部，每次勞團提訴求，勞動部只會兩手一攤，推託交由勞資協商，但勞動部明明清楚台灣勞資協商實力不對等，面對穩贏的雇主，勞工何來協商空間？

他表示，勞基法是最低標準，但多數資方卻當作天花板，雇主勞退金提撥率超過6%僅0.87%，連一成都不到，請勞動部不要再推給勞資協商，勞工自己也不該再沈默。他也在此表明，這次總統大選，哪一個政黨參選人提出提高勞退新制提撥率的政見，勞團就支持他。

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