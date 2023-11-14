滙豐看好東協製造露頭角 漸成為製造和生產價值鏈中心

即將邁入2024年，面對全球金融環境的快速變異，滙豐（台灣）商業銀行於14日舉辦「2024全球經濟展望論壇」，邀請滙豐專家與企業客戶分享全球及東協地區的經濟及貿易趨勢，在高通膨、地緣政治和供應鏈重組等挑戰下，滙豐銀行如何利用全球網絡優勢及全方位的企業金融服務，如信用貸款、貿易融資、現金管理、股權及債券資本市場、併購投資等，由點到面且點面結合，協助客戶最大限度運用每個滙豐據點的資源，為客戶帶來無縫全球服務，並為企業跨境金融提供高效的解決方案。

滙豐工商金融亞太區聯席主管Amanda Murphy首次訪台並親自參與論壇。她在會中表示，東南亞是一個極具吸引力的製造業基地，該地區具備高技術的勞動力、有競爭力的工資、快速成長的數位經濟等條件，同時隨著二線城市崛起及高附加價值服務發達皆持續吸引企業前往投資，全球各地的企業對於在東南亞地區擴大規模越來越有信心，因為國際企業認為東南亞是電子商務和數位支付的市場領導者。

滙豐集團統計，東協地區的GDP成長超過世界其他大部分地區，2011年至2021年東協成長率為30%，而同期全球成長率為23%。

作為一個完整的貿易區域，東協在2022年的GDP接近3.66兆美元，成為全球第五大經濟體。無論是受惠於製造業中國+1的布局、抑或是逐漸完善的基礎建設與經商條件、以及龐大人口基數所帶來的消費潛力，東協製造將在整個亞洲地區扮演愈加重要的角色。

Amanda Murphy並指出，東協可望成為全球貿易成長的主要推動力，特別是在貿易數位化以及貿易作為永續發展工具等方面。其中也存在挑戰，企業仍擔心宏觀挑戰如貨幣波動、通貨膨脹和利率環境，但我們有理由保持樂觀；滙豐集團針對全球超過3,500家企業進行的滙豐全球聯繫調查顯示，愈來愈多的國際企業表示將計劃利用貿易經濟走廊實現業務成長，而東協為亞洲的中心樞紐，都為企業發展提供了有利條件。

滙豐（台灣）商業銀行總經理陳志堅表示，今年上半年台灣對東協投資金額為20億美元，讓東協躍居為台灣對外投資區域的首位；而國際性金融機構在促進多地域、多貨幣的經濟活動中發揮關鍵作用，滙豐在東協市場擁強大網絡，覆蓋該地區超過9成的生產總值與對外貿易，在東協最主要的6個市場（印尼、馬來西亞、新加坡、菲律賓、泰國及越南）之中，滙豐設有服務據點約120個，並服務多種類型的企業客戶如大型企業、跨國企業及新經濟產業客戶。

滙豐（台灣）商業銀行工商金融業務處負責人李禧宜認為，企業當前首要任務為提升供應鏈的韌性，以因應新供應鏈趨勢；同時強化海外台商與台灣本土供應鏈的連結，以及多元國際供應鏈合作。尤其，許多台灣企業開始加速前進東南亞市場，新南向國家已成為台灣企業全球布局投資的重要區域，帶動新一波新南向投資熱潮。

滙豐（台灣）商業銀行環球資本市場暨證券服務處負責人何汝平表示，滙豐銀行認為全球通膨壓力雖有舒緩，但核心通膨率仍偏高，各國央行將持續維持高利率以抑制通膨。然而高利息的負面衝擊或將逐漸擴大，2024年成熟市場發展預估將會趨緩，全球經濟成長仍仰賴新興市場以及特定產業驅動。匯市方面，強勢美元雖然仍是目前的主軸，但反轉因子亦逐漸成型，進而增加企業在外匯避險上操作的難度。