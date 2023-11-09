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大學摯友范疇突逝 前交通部長葉匡時緬懷：他讓我腦洞大開

聯合新聞網／ 綜合報導
台政治評論家范疇過世，享壽68歲。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
台政治評論家范疇過世，享壽68歲。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

知名政略作家范疇6日因心血管問題離世，享壽68歲，事發突然震驚各界。前交通部長葉匡時也在臉書發文緬懷這位從大學以來的摯友，並稱讚他「文章在用詞遣字上特別精準」，生活上若遇到什麼困惑難解之事，范疇是他重要的諮詢對象之一。

葉匡時感嘆，范疇、蔡其勇和他堪稱大學莫逆之交，其勇在兩年前逝於心血管病，想不到范疇也是同樣早逝於心血管病。他說范疇很聰明，其創意和思考方式讓他腦洞大開，也影響著他的學習內容和方向，他們因為很常一起關心國事天下事，還曾一起研讀資治通鑑以及其他中國歷史文獻。

葉匡時透露，自己寫過很多管理的小品文，並集結成好幾本書，其中有不少文章的發想是來自范疇，甚至在交通部服務時，也曾聘請他擔任交通部的顧問，總是能收到很多有創意的建議。

十多年前，范疇結束大陸經商回台，開始寫作，文章能見人不能見，言人所不敢言，而且觀點總是跳脫既有的框架，有個永遠不願受到束縛的靈魂，就像他的人生態度也不要受到任何俗世的綑綁。

葉匡時難過表示，范疇的離去是台灣的損失，台灣少了一位犀利的政略分析家與時勢評論家，「但他的靈魂終於真正自由了。」

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