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台灣知名政略作家范疇過世 享壽68歲
知名政略作家范疇本月6日凌晨1時4分因心血管病發，於家中安詳離世，享壽68歲。由於事發突然，消息一出，震驚各界。
范疇政策影響力遍及兩岸，生前著述不懈，收藏頗豐，於兩岸三地間交遊甚廣。然家屬素來低調，也秉持其豁達遺願：不辦公祭、不設靈堂、懇辭花禮。
范疇為紐約哥倫比亞大學哲學所碩士、台灣大學哲學學士、新加坡國家初級學院理科；連續創業者，從事數位教育、數位遊戲、衛星遠距教學、零售連鎖、人力資源、企業及政府組織戰略等行業於美國、新加坡、台灣、中國達30年。
范疇是經濟日報長期專欄作家，過去十餘年撰寫「台北京觀察站」專欄，目前為「名家觀點」專欄固定供稿作家。他的著作也相當豐富，曾出版《台灣是誰的》、《中國是誰的》、《大拋錨》、《台灣會不會死》等書（台灣八旗出版社）。
范疇長年哲學思索不斷，多年來力推「臺灣平民三精神」；「中共不等於中國」；「臺灣十二字訣」等獨特創見均獲各界迴響。
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