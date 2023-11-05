獲碳權／企業新舊制轉軌 二面向評估
企業獲取碳權，目前舊制「抵換專案」、新制「自願減量專案」兩制並行，不過給予企業兩年時間轉軌，可申請從舊制轉到新制。環境部官員形容，就像「舊鈔換新鈔」，市面上都能用，但新鈔流通性較佳，既有抵換專案是否要轉換，企業可從兩面向評估。
首先，要考慮未來性，由於新制產生的碳權有導入國際重要原則，強調取得碳權為高品質，可運用範圍可能更廣，相較依循舊制取得的碳權更具彈性。
其次，要考量新舊制差異，如針對非林業專案年限，舊制為七年，新制限縮為五年，選擇新制反而可能吃虧。企業可綜合評估利弊，決定是否轉軌到新制。
官員表示，無論是新制、舊制，依循專案執行獲得環境部核發的碳權，都是可流通的碳權，未來也都可在碳交所交易。
在氣候法上路後，環境部已不再接受新的抵換專案申請，但執行中的抵換專案仍可申請核發碳權，例如台積電就是一例；至於新制自願減量專案相關管理辦法已上路，環境部也正在整理官方版減量方法，透過簡化程序、擴大參與。
目前碳交易相關子法還差最後一塊拼圖，環境部預計11月預告「碳交易管理辦法」，年底前上路，最快今年底、明年初可看到第一筆碳權在碳交所上架。
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