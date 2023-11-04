台英經貿對話會議登場 將交流能源、半導體議題

經濟部今（4）日表示，經濟部政務次長陳正祺訂於11月4日至6日率團前往倫敦訪問，將與英國商業暨貿易部副部長Nigel Huddleston共同主持第26屆「臺英經貿對話會議」，雙方將進行貿易政策對話，並討論台英共同加強經濟韌性和供應鏈合作，以及能源、半導體、科研合作等議題。

台英善用產業互補優勢，在前屆會議簽署的「臺英創新研究發展合作備忘錄」架構下，今年啟動研發合作共同徵案，重點補助領域包括下世代通訊、半導體技術、電動車及再生能源等，反應熱烈，雙方已決定提高投入的資源，期待這個平台成為企業合作研發強而有力的後盾，促進台英產業發展。

針對能源領域，雙方也將就淨零政策、低碳氫、離岸風電等議題上進行交流，期盼未來持續深化產業技術合作，並朝2050淨零碳排的目標邁進。

陳正祺此行也規劃與台商及當地企業座談，並聽取業界意見，分享我國政府在全球供應鏈移轉浪潮下，如何強化與私部門合作、連結全球供應鏈，將台灣打造成為亞太的高階製造、半導體先進製程、高科技研發及綠能等四大中心，說明台灣為適合投資的環境，以強化雙邊經貿合作意向。

台英經貿對話會議自1991年舉辦迄今已召開25屆會議，是雙方討論經貿議題的重要平台。2022年台英雙邊貿易總額66億美元，為近十年來最佳成績。英國經濟開放、經商環境穩定、金融、商業顧問等專業服務業興盛，是我國在歐洲的第二大投資目的地、第二大外資來源國，以及第三大貿易夥伴。

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