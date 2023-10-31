投資差、庫存去化長 主計總處Q3經濟成長率下修為2.32%

主計總處8月估今年GDP至1.61%，預測第三季GDP成長2.54%，但是由民間投資及廠商去化都明顯不如預期，資本形成衰退14.04%，較預測大減9.60個百分點，主計總處今天將第三季GDP下修為2.32%，下修0.22個百分點，如果第四季維持先前估計值不變，今年全年GDP為1.55%，下修到1.5%邊緣。

由於出口衰退幅度大於預期，主計總處之前下修今年第一季GDP為-3.31％，第二季也由1.45%下修為1.36%，上半年經濟衰退0.98%；8月時預測第三、四季GDP分別為2.54％及5.59％。

今天主計總處進行第三季概估，雖然第三季出口1149億美元略高於預期，但廠商資本支出放緩，民間投資動能疲弱，半導體設備進口設備減幅更達45.99%，致第三季GDP下修為2.32%。

主計總處表示，第三季下修原因來自資本形成明顯不如預期，其中航空業者為應跨境旅遊需求積極擴增運力，運輸工具投資強勁成長，但終端需求仍顯疲弱，企業投資動能減緩，加以上年同季基數較高，第3季新台幣計價資本設備進口年減22.75％，國內製造業投資財生產量亦減2.35％，營建工程及機械設備投資持續縮減，加上存貨去化，併計各項並剔除物價因素後，概估資本形成（包含政府、公營與民間固定投資以及存貨變動）實質負成長14.04％（較預測數減少9.61個百分點），對經濟成長負貢獻3.93個百分點。

主計總處表示，概估第三季民間消費實質成長8.90%，較預測值上修0.56個百分點，對經濟成長貢獻3.98個百分點，服務消費仍是帶動成長的關鍵動能。

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