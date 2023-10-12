矽格集團攜手再生能源供應鏈助攻RE30

半導體測試封裝廠矽格(6257)今(12)日宣布與寶晶能源簽訂再生能源購售契約。由寶晶旗下寶富電力提供矽格集團矽格、矽格聯測及台星科再生能源的供應。

矽格集團董事長黃興陽表示，放眼2050年全球邁向淨零排放的趨勢，歐盟於十月即將試行碳邊境管制(CBMA)、美國也於2024年就要執行《清潔競爭法案》，加上國際企業陸續要求RE100(再生能源使用100%)之趨勢下。矽格承諾於2050年100%使用再生能源電力及達成碳中和的目標，並設定2030年達成30%階段性目標，將以具體行動展現矽格落實氣候行動的決心。

矽格表示，首購再生能源選擇長期深耕屏東地層下陷區及不利耕作區，並積極回饋鄉里及當地居民的寶晶能源，加上其旗下的光電案場皆為自行開發興建、自行維運管理，能確保電力供應品質，可提供矽格集團完善的供電服務，而此次的再生能源合作案中，共邀集團各子公司聯購方式進行。此模式不僅能快速且有效溝通、解決企業用電問題，並能以個別性的用電需求，在契約內容上做最適化的設計。在面臨環境及景氣變化、國際供應鏈需求的變動，致使用電需求不確定頗高，因此在訂定太陽能購售電合約（CPPA）時能保有彈性可增購電量的選擇。而再生能源已於2023年9月1日起正式轉供，這也讓矽格於淨零碳排之減碳路徑上以具體行動積極響應《巴黎協定》將全球溫升限制於1.5°C之目標。

矽格為實踐低碳價值鏈轉型計畫，繼2021年成立永續發展委員會後亦成立碳管理小組，從各個面向規劃及推進公司的零碳轉型之路，不論規模大小之各類節能機會，加速投資以較高效率能耗設備取代舊設備實現淨零價值鏈的願景，提升產業競爭力與企業韌性，朝向與國際倡議目標接軌為目標。

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