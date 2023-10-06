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鄭文燦不滿被諷門神提告 侯友宜：為人民發聲哪裡有錯

聯合報／ 記者屈彥辰／新北即時報導
行政院副院長鄭文燦針對國民黨總統參選人侯友宜發布「門神廣告」，提出告訴並發表聲明。侯友宜今表示，他站在人民立場發聲，哪裡有錯？也針對美豬洗產地疑雲，表示民進黨政府把關不嚴格，要道歉。記者潘俊宏／攝影
行政院副院長鄭文燦針對國民黨總統參選人侯友宜發布「門神廣告」，提出告訴並發表聲明。侯友宜今表示，他站在人民立場發聲，哪裡有錯？也針對美豬洗產地疑雲，表示民進黨政府把關不嚴格，要道歉。記者潘俊宏／攝影

行政院副院長鄭文燦針對國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發布「門神廣告」，提出告訴並發表聲明。侯友宜今表示，他站在人民立場發聲，哪裡有錯？也針對美豬洗產地疑雲，表示民進黨政府把關不嚴格，要道歉。

針對鄭文燦提告，侯友宜說，雞蛋到現在為止，內幕重重，民進黨一直都沒有交代，超思的進口蛋問題在哪裡，為什麼這麼多的過期雞蛋要銷毀而浪費公帑，問題又在哪裡，這麼多問題要解決。人民需要了解這個狀況，身為政府的官員，當人民需要了解官員的合理評論，希望能夠站出來講清楚，這是人民想要了解的，站在人民立場發聲，哪裡有錯？呼籲民進黨把來龍去脈告訴人民，不要浪費司法資源。

對於美豬洗產地，侯友宜表示，上次的雞蛋問題，讓大家吃到很害怕，又來一個美豬洗產地的問題，有多少美豬因為洗產地已進到人民的肚裡。已經連續兩次，民進黨政府把關不嚴格，當然要道歉，最重要的是要趕快把那批美豬重組肉片一周內搞清楚來龍去脈，對全民交代。

侯友宜說，美豬進來了，審視流向在哪裡，現階段在哪裡，把數據公布給大家，這是人民要的，他也希望不只標示美豬，萊劑更要標示清楚。只要標籤清楚，來源清楚，那就沒有問題，而且要每隔一段時間公佈， 民眾有知的權利，已經發生雞蛋洗產地，人民對政府沒信心，現在又發生美豬洗產地，不用出來道歉，那也很奇怪，道歉以外把食安把關好，才是人民所要的。

關於台北市長蔣萬安宣布，台北市府增購3萬劑非高端廠牌的流感疫苗，希望能在11月供民眾施打，自施打首日起不讓高端進入校園。侯友宜表示，新北市特別把所有疫苗資訊要求公開透明，要讓大家公開透明看疫苗的資訊以外，也要把關疫苗安全性，到目前為止都讓家長來做一個選擇。高端讓民眾充滿疑慮，家長選擇高端，他希望更要慎重，也會嚴格要求學校一定要將資訊跟家長講清楚，疫苗目前是哪幾種，讓家長更有專業知識，做好精準的判斷。

美豬 流感疫苗 侯友宜

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