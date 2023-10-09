機車大國電動化！產值破2兆 台灣減碳交通商機在哪？

9月24日，「台灣智慧移動產業協會」公布一份關於運具電動化的產業戰略報告，正值選舉熱戰的藍綠白三黨總統候選人罕見同台，聚焦自己未來若當選的交通政策，背後揭示了台灣電動機車產業的巨大商機。

「未來若當選總統，將用最快的速度推動運具電動化和乾淨化，把垃圾變黃金。」「推動運具電動化，絕對是推動淨零轉型、打通任督二脈的重要關鍵。」「淨零碳排是灰犀牛而非黑天鵝，已經醞釀了18年，台灣一定要面對這個事實。」

上述三段話，分別是國民黨總統候選人侯友宜、民進黨總統候選人賴清德、民眾黨總統候選人柯文哲在這場運具電動化產業戰略報告發表會上強調的重點，他們三人的連袂演出，代表下階段台灣對運具電動化的推動，已經勢在必行，而這個「勢」的其中一個原因，就是背後的巨大商機。

台灣電動機車產業發展快，已打入國際市場

面對全球減碳趨勢，台灣去年3月及12月分別公布「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」、「12項關鍵戰略行動計劃」，確立了運具電動化的發展路徑，要求電動公車及電動公務車的普及率，以及電動小客車、電動機車的市售比，到了2040年要全面達到100%。其中，在這項電動運具中，台灣以電動機車產業發展腳步最快，已成功打入國際市場，成為重要的創匯產業。

根據台灣綜合研究院的彙整，2022年，台灣電動機車產業鏈，上游的機車基礎材料產業、中游的機車零組件與整車廠、下游的機車行服務業，合計總產值達2兆586億元，其中上游占比最高約1兆4581億元，下游次之約4870億元，中游居末約1135億元；如果在2040年能達成電動機車市售比100%的目標，預計整個產業鏈會再增加1兆8290億，其中中游增加6950億最多，下游增加6770億居次，上游增加4570億，整體產業規模有望倍增，達到3兆8875億，也將帶動全國3.9%的GDP成長率。

在各類電動運具當中，台灣以電動機車產業發展腳步最快，已成功打入國際市場，成為重要的創匯產業。取自臉書@SMAT台灣智慧移動產業協會

除了背後潛藏的巨大商機外，產業鏈上中下游產值的大幅提升，勢將對就業市場產生正面助益。台綜院估計，若2040年達成政策目標，整體產業鏈的就業人數，可從目前的24.8萬人，再增加32.2萬人，整體就業人數有望達到57萬人的高標。

更不用說由於台灣電動機車供應鏈上中下游量能充沛，能進一步帶動向後關聯產業，例如大數據分析產業、「宅經濟」的外送產業等等，可帶動的經濟成長規模將非常可觀。

台灣作為「機車大國」，2022年的機車總數約1439萬輛，家戶持有機車比例達每戶1.6輛、平均1.6人即擁有一輛機車，但燃油機車總數高達1376萬輛、占比95.6%，電動機車總數僅63萬輛、占比4.4%，顯示政策的推動力道，可以繼續強化，以確實達到、甚至超前原定的2040年期程。

爭取關稅減免外，政府應擬其他強制性措施

台灣智慧移動產業協會理事長邱俊榮呼籲，政府應該跨部會合作推動「333政策」，多管齊下已達成政策目標。所謂的333政策，即是經濟部提供每輛車3000元的銷售獎勵金，給機車行銷售誘因；環境部恢復3000元的新購電動機車補助，提高民眾綠色環保消費的意願；交通部補貼每月300元的電池資費給電動運具使用者，平衡燃油運具與電動運具的使用成本。

他進一步指出，從銷售量來看，過去3年電動機車的銷售量從沒有超過10萬輛，市售比不到12%，這代表電動運具的普及在台灣還有很大的進步空間，值得各界共同努力。

除了「333政策」外，台綜院也建議政府可從幾個方向著手。例如囿於地緣政治及國際供應鏈重組趨勢下，東南亞國家逐漸成為亞洲的製造中心，但在跨國貿易方面，台灣出口至RCEP約有70%的產品免關稅，且集中在資通訊產業；相較日本、韓國、中國等其他主要競爭國，約91%產品沒有關稅，代表台灣電動機車產業出口至東協，將面臨更多競爭。因此，爭取相關產品的關稅減免，是政府必須優先搬開的路障。

另外，台綜院也建議，政府可擬定、強化強制性政策措施，包括4個措施：一、將禁售燃油機車的時程提前，將目標訂於2040年電動機車總數突破100萬輛。二、仿效鄰近的泰國對機車加徵碳稅，並將稅收用在環境改善措施。三、修正移動汙染源空氣汙染防治費，不論是維持隨油徵收但提高費率，或是增訂隨車徵收，都是可行的方向。四、公部門2026年新購公務車全面電動化，建立示範效果，帶動私部門採取相同措施。

運具電動化，除了可以減少碳排和空氣汙染，留給後代一個更好的生活環境外，背後潛藏的巨大商機，更是帶領台灣經濟再次噴發的火箭。

（本文出自2023.10.04《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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