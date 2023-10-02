個資法修正後沒專責單位？龔明鑫：個資保護委員會籌備處明年一月掛牌

立院5月三讀通過個資法修正案，賦予行政機關有效執法，但是立委質疑打詐五法通過後，仍沒有主責機關，個資外洩變本加厲。國發會主委龔明鑫今天表示，至少眾大的個資案件減少了，目前有跨部會處理機制合作處理，個資保護委員會籌備處明年1月掛牌，推動組織法草案明年上半年送到立院審議。

因應個資外洩問題，除了大幅提高個資外洩罰鍰外，也增訂規定，行政院將積極推動設置個資保護獨立監督機關，由個人資料保護委員會擔任個資法主管機關。

立院經濟委員會今天邀請國發會業務報告，立委陳亭妃質疑雖然打詐修法已過，但是法律過了，後續卻沒有進度，目前個法令要成立的專責機關到底何時成立？很多人反映還是被騙，而且變本加厲，個資外洩未減少，她要求國發會要盡速盤整相關工作，以免公親變事主，未來民眾的怨氣又發在政府身上。

龔明鑫表示，國發會是主要幕僚單位，也持續以跨部會連繫會報處理案件，重大案件都已減少，目前正進行個資法保護委員會籌備處成立工作，預計明年一月掛牌成立，繼續推動個資保護委員會組織法草案，預計明年上半年送立法院審議，通過後下半年就可成立個資保護委員會如期運作，以符合大法官會議要求2025年8月前成立個資專責機構時程。

但陳亭妃表示，個資法通過後，因為沒有專責單位，編制也沒有擴大，處理進度與民眾期待有落差。龔明鑫則強調，跨部會處理機制一直在處理，並沒有因為專責單位尚未成立而受影響，而且籌備處成立，就可執行業務。

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