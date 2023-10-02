景氣燈號「連十藍」 龔明鑫：已有一些慢慢好轉的機會

8月景氣燈號續為代表低迷的藍燈，進入「連十藍」，為史上第二長，比金融海嘯時期還長。對此，國發會主委龔明鑫今（2）日表示，目前看起來9月出口相關資料有好轉，希望9月景氣分數和燈號能有所突破，目前看起來是有一些機會。

龔明鑫今赴立法院經濟委員會進行業務報告，會前接受媒體聯訪時做以上表示。龔明鑫指出，8月出口雖仍衰退，但衰退幅度已收斂至個位數，期待9月有機會轉正，且8月景氣對策信號分數已在藍燈上緣，希望9月能有所突破。

龔明鑫還提到，最近AI蠻熱，且存貨去化已慢慢告一段落，還有PMI（台灣製造業採購經理人指數）中的新增訂單部分也己經突破50，50是一個分界點，超過50即是朝正向發展，景氣燈號應該是有一些慢慢好轉的機會。

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