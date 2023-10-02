景氣燈號「連十藍」 龔明鑫：已有一些慢慢好轉的機會
8月景氣燈號續為代表低迷的藍燈，進入「連十藍」，為史上第二長，比金融海嘯時期還長。對此，國發會主委龔明鑫今（2）日表示，目前看起來9月出口相關資料有好轉，希望9月景氣分數和燈號能有所突破，目前看起來是有一些機會。
龔明鑫今赴立法院經濟委員會進行業務報告，會前接受媒體聯訪時做以上表示。龔明鑫指出，8月出口雖仍衰退，但衰退幅度已收斂至個位數，期待9月有機會轉正，且8月景氣對策信號分數已在藍燈上緣，希望9月能有所突破。
龔明鑫還提到，最近AI蠻熱，且存貨去化已慢慢告一段落，還有PMI（台灣製造業採購經理人指數）中的新增訂單部分也己經突破50，50是一個分界點，超過50即是朝正向發展，景氣燈號應該是有一些慢慢好轉的機會。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 天坑、鄰損頻傳 他曝恐是「兩因素」造成 買屋要做一事
▪ 買房不住卻另租別屋？ 內行人曝聰明做法「睡飽飽又賺1萬」
▪ 北市房市赫見窒息量 一原因房價仍上漲
▪ 加速民眾都更意願 新北8米內巷道容積增至240%
▪ 本周房產熱話／天龍區房價驚死人！公寓均價一坪上看84萬 建築大老：囤房稅不止懲罰建商 「自住客別太天真」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言