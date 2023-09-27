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泰鼎參與玉山ESG永續倡議行動 再生能源替代比率拉升

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

泰鼎-KY（4927）今（27）日發布新聞稿提到，再度獲邀參加玉山金控第三度舉辦的「玉山ESG永續倡議行動」。泰鼎公司是玉山金控（2884）今年度擴大邀請的13家海外企業之一，由策略長代表出席，並與總統蔡英文及超過150家國內企業共同響應永續行動。該倡議行動以控制溫室氣體排放、落實各項ESG作為，推動聯合國永續發展目標（SDGs）為主軸，期許整個供應鏈齊力為ESG共同努力。另外因泰國日照充足，公司規畫再生能源替代比率拉升。

身為玉山銀行的永續夥伴，泰鼎提到，公司承諾與玉山銀行攜手針對氣候變遷採取具體行動。除了持續進行溫室氣體盤查，更積極整合台灣與泰國等亞太地區減碳工具與科技資源，計畫於2024年6月取得ISO 14064溫室氣體排放認證，強化溫室氣體管理。同時，透過一系列節能措施宣導，將減碳理念融入工廠日常營運，引領員工在日常工作中實踐能源管理，以實現節能減碳的目標。

此外，泰鼎指出，公司自2021年起著手建置「泰鼎太陽能方案」，預期自2025年開始，第一階段總裝置容量將達12.2MW。在泰國年平均日照近200天的自然優勢條件下，再生能源替代比率預計可達5%左右，估算每年減碳量有望超過8,800噸。若以2022年作為碳排放基準年，相當於減少近5%的溫室氣體排放。

泰鼎強調，公司期盼與供應鏈成員共同努力為利害關係人創造永續價值，透過具體的承諾目標和節電減碳方案，控制溫室氣體排放。在邁向企業永續經營的目標上，不僅專注於本業，也積極履行企業社會責任，以實際行動回應聯合國SDGs永續發展目標，致力於減緩企業對環境的衝擊，一同朝向永續發展的未來持續努力

玉山金控 泰鼎-KY 減碳

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