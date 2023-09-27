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離岸風電3-2期草案公布　21項國產化分數需達70分

聯合報／ 記者柳名耕／即時報導
離岸風電區塊開發3-2期選商規則草案在今天公布，並徵詢各界意見。圖／聯合報系資料照
離岸風電區塊開發3-2期選商規則草案在今天公布，並徵詢各界意見。圖／聯合報系資料照

離岸風電商最關注的3-2期選商規則，經濟部能源署在今天公布草案，此期釋出容量達3GW，預計單一風場容量上限1GW，將讓業者自選國產化21個項目，履約資格會從技術能力、財務能力得分70分以上，國產化產業關聯70分以上，才可以參加競標。

風電區塊開發3-1期送件在月前結束，最新3-2期選商的規則，今天召開草案說明會，取消了3-1期國產化的硬性規定，改由產發署擬定21個國產化項目讓業者自選，主要有水下基礎、機艙組裝、葉片及海纜等，每個項目依成本、重要性以及國產化程度，配分比重皆有不同，需達到70分才能獲得競標規則。

3-2期預計釋出風場容量上看3GW，單一風場容量上限為900MW，可彈性增加100MW，也就是上限1GW；最低容量則是500MW，可彈性增加100MW，彈性增加的容量不包括在3-2期風場容量3GW內。

在容量分配上，以序位優先順序分配風場容量，第一序位獲配900MW、第二序位獲配700MW，其餘序位獲配500MW；依序位去分配容量，預計最多有6家開發商出線，不過目前已知至少有沃旭、哥本哈根基礎建設基金（CIP）、風睿能源（SRE）、科理歐永續能源（Corio）、伊比德羅拉（Iberdrola）、台亞以及韋能能源等業者加入，預期競爭相當激烈。

相比3-1期的限制，3-2期競標規則看似寬鬆許多，但執行時的複雜度增加，預計併網時程在2028、29年，能源署指出，在整理各方意見後，預計會在10月中旬正式公告。

離岸風電 電商

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