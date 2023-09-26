經濟部組織調整今生效 下設六個署、三個局、一中心等三級單位

經濟部組織調整今（26）日正式生效，組改後內部單位為6司6處，下設10個三級機關及1個訓練機構，共同推動「經濟產業多元創新」、「全方位經貿布局」及「能源永續發展」三大重點業務，以因應全球供應鏈重組、市場快速變化、技術創新升級及氣候變遷等挑戰。

內部單位部分，「綜合規劃司」由原研究發展委員會、秘書室新聞科、新媒體小組等單位整併；「產業技術司」由原技術處更名；「投資促進司」由原投資業務處更名；「投資審議司」由原投資審議委員會改制成立；「國營事業管理司」由原國營事業委員會改制成立；「經濟法制司」由原法規委員會及訴願審議委員會整併。

所屬機關（構）部分，「商業發展署」由原商業司併入中部辦公室公司登記等業務成立，以「推動商業服務業發展」及「優化公司治理環境」雙主軸，帶動商業服務業永續成長。「產業發展署」由原工業局改制成立，著眼「加強產業服務與發展量能」、「協助產業低碳化、智慧化轉型」及「強化國際鏈結，持續優化投資環境」三大工作。「國際貿易署」由原國際貿易局、國際合作處及貿易調查委員會整併，期以創新思維結合科技技術，掌握經貿趨勢，建立經貿夥伴關係，將MIT產品推向國際。

「能源署」由原能源局改制成立，因應能源領域業務多元遽增，將持續朝「落實能源轉型、強化節能減碳、優化供應韌性」目標邁進；「中小及新創企業署」由原中小企業處改制成立，提供中小及新創企業發展資源，促進成長轉型，厚植國際競爭力，成為其最堅實的夥伴；「水利署」則持續以創新為驅動力，強化治水、利水、親水等三大業務面向。

「智慧財產局」以營造優質智慧財產權保護環境為願景，推升產業創新及專利能量；「產業園區管理局」由原加工出口區管理處改制成立，主掌產業園區與科技產業園區之管理；「標準檢驗局」納入商品標示業務，除強化綠電憑證業務，也持續推動商品安全，保障消費者權益；「地質調查及礦業管理中心」由原中央地質調查所與礦務局整併，建立完善國土地質資訊，推動防災、建設、減碳及礦業有效管理，兼顧環境與資源安全永續利用。

「經貿人員培訓所」由原專業人員研究中心改制成立，除加強既有訓練業務，將積極引進新知及各項趨勢資訊。

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