國泰投信、國際指數公司納斯達克看好半導體未來 00830進場時點到

日前iPhone 15系列熱賣帶動蘋果激勵大型科技股走高，半導體及AI產業今年漲勢驚人，但全球股市近日仍震盪不已，AI指標股面臨短線獲利了結賣壓，下一波投資機會在哪裡，成為投資人最想知道的討論話題，國泰投信總經理張雍川出席論壇特別分享到半導體投資展望：「目前AI議題仍在引導股市走向，特別是半導體，作為任何一種新興科技的核心，晶片都是不可或缺的必備元件，股價也會先從半導體類股開始反映，半導體就是未來AI議題爆發前的第一站。」

看好半導體產業發展，由《財訊》雜誌主辦，國泰投信和國際指數公司納斯達克Nasdaq協辦的「解讀半導體趨勢論壇-迎向科技新革命 聚焦AI大浪潮」，今（22）日於台北萬豪酒店盛大舉辦，主講貴賓陣容堅強，由財金文化董事長謝金河親自主持，與談貴賓包括知名半導體分析師騰旭公司投資長程正樺、國泰投信總經理張雍川、ETF基金資深經理人游日傑及Nasdaq指數授權暨客戶策略關係經理翁琳琳，最強卡司探討科技股、費城半導體指數前景、國際科技指數趨勢和ETF配置建議等，吸引300多位民眾為了儲蓄退休基金或資產配置等目的踴躍參加。

張雍川進一步說明，半導體產業內的指標股輝達是生成式AI的早期贏家，顯見未來不短的一段時間內，最先得益的就是輝達，然而AI帶旺的是整體半導體產業，所以投資不能沒有輝達，也不能只有輝達。國泰費城半導體（00830）追蹤美國費城半導體指數，聚焦30檔於美國掛牌的半導體龍頭企業，其中成分股輝達（Nvidia）、超微（AMD）合計權重約16%，直接受惠於AI浪潮，主宰高階處理器市場，持有00830等於投資了世界標竿半導體企業。

他也提醒投資人，雖然成長型、科技型的主題式ETF，因為股價波動大的特性，讓喜歡波段操作的投資人可以當成短期進出的工具選擇，但投資理財主要著眼的還是長期五年、十年的趨勢大波段，長期累積同時也能避免「看對產業、看錯個股」的風險，也鼓勵採取定期定額，免去猜測股價高低點的煩惱，用微笑曲線來獲取財富的長線複利效果。

Nasdaq指數授權暨客戶策略關係經理翁琳琳提到，今年ChatGPT掀起人工智慧浪潮，人工智慧成為美國以致全球的主要增長動力，美國科技股也迎來史無前例的漲幅，以美國費城半導體指數（SOX）為例子，指數成分股的增長譬如輝達、AMD、博通，年初到8月的增長約50%~200%，指數表現比納斯達克100指數的40%還要突出。

另一受惠於人工智慧浪潮的納斯達克CTA人工智慧及機器人指數（NQROBO），2023年也有良好的表現，指數增長達27%。除了費半和人工智慧相關指數，因應低碳轉型趨勢漸盛，加上全球可持續消費理念的出現，納斯達克在原先清潔能源以及綠色經濟系列的基礎上，也有推出低碳轉型相關指數。這些指數都是海外備受歡迎的標的，在美國、歐洲、亞洲都有產品追蹤，納斯達克也有一系列配息類以及量化的指數，希望可以將更多創新指數策略帶到台灣！

國泰投信ETF資深經理人游日傑指出，從年度的EPS獲利成長率來看，費半指數今年以來衰退約-26%，但根據彭博資訊最新預估，明年則將轉為大幅成長約32%，回顧歷史軌跡，過往只要預期隔年獲利將由負轉為正成長，市場就會給予正面評價，股市將連續兩年走揚，高獲利成長將引領未來股市走勢，而近期的股價回檔，也提供了國泰費城半導體不錯的進場時機點。

針對投資人關心的ETF攻守部位如何配置，游日傑也說明，單一主題的ETF，較適合作為攻擊成長型部位，而台股擁有高股票殖利率，在防禦上可以選用符合全球ESG趨勢的台灣永續高股息ETF，國泰永續高股息作為長線價值型投資的組合搭配，長期能獲取更穩定的報酬。再者，若是希望每月配息，讓現金流更靈活，也可搭配國泰投信即將於9月25日至9月28日募集的國泰10Y+金融債ETF（00933B），發行價只要15元，2024年還有債市的資本利得空間可以期待，同時建構更低風險的防守性投資部位，推薦給穩健型、保守型的投資人。

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