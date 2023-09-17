選商規則月底拍板…離岸風電趨勢 國產化、新工法

經濟部將在本月底拍板公布離岸風電第三階段第二期的選商規則，台灣離岸風電產業發展的最新趨勢，也受外界高度矚目。對此，沃旭能源台灣董事長汪欣潔接受本報專訪時明確指出，離岸風機大型化及運用新工法，將成為未來重要發展趨勢，藉此風場能以更少的風機，產生更大的發電量，並透過技術應用提高離岸風場穩定發電與效益。

根據經濟部最新規畫，風電商最關心的「國產化」將朝二十二項國產化項目「全自選」進行，並放大開發商投入國產化的彈性；單一最大風場的容量將提高至一ＧＷ，由最高分數者獲得，其中像水下基礎、機艙、葉片等項目，被看好是開發商最能獲高分的國產化項目，國產化關聯分數愈高，愈有機會得標。

沃旭認為，風機單機裝置容量和尺寸大型化是國際技術趨勢，也是必走的轉型之路，因為舊型號的風機未來將被淘汰。汪欣潔對此亦指出，若未來沃旭要參加區塊開發，建置期大約落在二○二八至二○二九年，屆時技術更進步，勢必採用單機裝置容量更高的風機，同時優化風場設計，充分利用珍貴海域空間，在符合法規不增加最佳風機數量情況下，提升風場總裝置容量，支持政府加速綠能建置及落實淨零轉型目標。

面對台灣政府推動國產化，汪欣潔認為，穩定的訂單量對供應商來說很重要，因為供應商的成長需要慢慢累積，倘若沒有持續獲得訂單，很難一直擴產投產。

但她也強調，風場專案的成功與供應商的成長相輔相成。風場做不下去，就沒有在地訂單。因此，汪欣潔建議在國產化規則中保留足夠商業彈性，在不可抗力的狀況下，開發商可和供應商協調生產數量，以風場如期完工為最高指導原則。她強調，「供應商有政策支持，也有市場競爭驅動，就會持續投資。」

汪欣潔說，如今風電開發商也面臨來自其他國家風場專案的競爭，大家都在搶工程船。選商規則愈早確定，大家愈能及時布局，台灣就不致在國際競爭中落後。

在最新技術運用上，根據沃旭最新評估，接下來的九百二十ＭＷ大彰化西南第二階段與西北離岸風場的風機，需興建六十六座十四ＭＷ風機，是台灣業界首次全數採用負壓沉箱管架式水下基礎，對環境影響大為減輕。這項工法來自於原先在石油跟天然氣產業負壓沉箱式水下基礎技術，並成功運用在沃旭於德國的離岸風場；沃旭指出，經過三至四年持續海床鑽探調查，更精準掌握彰化外海地質狀況後，與歐洲及台灣大地工程專家討論，模擬實驗分析後確認其可行性。