電價漲不漲？經部點名「這些產業」景氣熱 880家高壓用戶不凍漲了

經濟部將在本周二（19）召開電價費率審議會，原則上電價維持凍漲；但2022年7月內需產業電價凍漲，而今隨著內需景氣回升，這次百貨公司、電影院、健身房、餐飲、及團膳等高壓用戶，將取消凍漲15%，預計有880家業者受影響，今年10月起適用。

經濟部去年7月、今年4月兩度調漲電價，工業大戶一口氣連調15%、17%不等；去年7月當時考量疫情衝擊內需產業，因此內需產業電價全面凍漲；今年4月考量全球景氣趨緩，亦針對紡織、金屬業等19個產業，提供減半調升之優惠。

今年以來內需產業走出疫情陰霾，買氣強強滾，營收大幅回升，經濟部官員表示，用電明顯成長的行業，將回歸正常機制。經濟部評估去年7月凍漲的內需產業，公益和學校仍會繼續維持凍漲；而小吃店、小商家、攤販集中市場等，因考量穩定物價，亦擬維持凍漲。

這次擬恢復去年7月凍漲15%則鎖定百貨公司、電影院、健身房、餐飲、及團膳等高壓用戶。官員說，其用電量都有明顯成長，考量產業公平性，將取消凍漲。其中，百貨公司高壓用戶有544戶、電影院及健身房則有212戶、大型餐飲業則有119戶，總計875家業者受影響。

針對團膳，經濟部官員解釋，團膳高壓用戶只有五戶，就是空廚業，它享有去年7月凍漲15%及今年4月減半調升兩項優惠，而今國際航空景氣熱絡，但若同時取消兩項優惠，又擔憂對業者衝擊太大，因此先取消凍漲15%。

至於今年4月針對紡織業、金屬業等19個產業電價漲幅予以減半，仍維持高壓8.5%、低壓5%的減半調整模式，亦即這次審議會不會做調整，主要是考量製造業景氣仍疲軟，包括紡織、玻璃、自行車、光電產業等訂單仍未恢復。

台電估計，這次取消百貨公司、電影院、健身房、餐飲、及團膳等高壓用戶凍漲15%，一年將可增加16億元電費收入。目前台電其他業別優惠減收的還是有113億元。另據了解，全案已行政院支持。

經濟部強調，這次電價費率審議大原則不調漲，台電仍扮演減緩通膨、穩定民生物價角色，再由政付給予財務上支持，惟考量產業公平性，因此決定先取消部分內需高壓用戶凍漲15%優惠。