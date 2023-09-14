工商協進會通過成立生技委員會 拚兆元產業

工商協進會昨（13）日舉行理監事聯席會議，通過成立「生技醫療產業研究委員會」，邀請生技、醫療、資通訊及金融界共43位重量級企業家與專家組成，期許推動生醫產業成為台灣新一座護國神山。

工商協進會理事長吳東亮表示，疫情期間發展最迅速的產業，除了ICT產業，就是生技醫療產業。我國生技醫療產業經由醫療、生技、資通訊及金融四大面向的產官學界通力合作，在此期間發展迅速，是台灣下一個備受期待的兆元產業。

吳東亮說，我國生技產業發展迄今近40年，2022年總產值達7,000億元，約占GDP 3.1%，從初期製藥，到醫療器材、應用生物科技、健康福祉及數位醫療等五大領域。他在今年3月與行政院長陳建仁共同主持「工商早餐會」中，就表示工商協進會將規劃成立「生技醫療產業研究委員會」，結合產業先進智慧，透過各種管道為生技產業發展提建言。

他表示，經過近半年規劃，昨日會議提案成立「生技醫療產業研究委員會」，委員會成員邀請工商協進會內醫療、生技、資通訊及金融領域的理監事、會員代表及產學界先進等。

從工商協進會揭露的名單中，可知「生技醫療產業研究委員會」共有四位召集人，包括工商協進會副會長高國倫、保瑞藥業董事長盛保熙、台灣精準醫療及分子檢測產業協會榮譽理事長李鍾熙及台北醫學大學總顧問何弘能。值得注意的是，台大醫院院長吳明賢、台中榮總院長陳適安、北醫大學校長林建煌、宏碁董事長陳俊聖、佳世達董事長陳其宏、台新證董事長郭嘉宏等都是生醫委員會成員。