基本工資調幅看齊軍公教 人力銀行：勞資皆正視物價漲

基本工資審議委員會今（8）日登場，最終會議結果正式出爐，明年元旦起，基本工資「連八升」。其中在「時薪」部份，預計從176元，提高到183元，增幅為4%；而在「月薪」部份，預計由26,400元，提高到27,470元，增幅是4.05%。最終「時薪」與「月薪」的調整，並沒有出現兩者脫鉤的狀況，整體幅度雖然低於前一次，但與明年度軍公教調薪的4%差不多。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，針對這樣的調幅，代表勞資雙方皆正視「物價上漲」衝擊，雖然今年經濟成長率面臨「保一」挑戰，景氣屬於「外冷內熱」，不過內需產業持續面臨缺工潮，仍需要調整工資來解決人力問題，同時也兼顧到經濟情勢與勞工購買力。

楊宗斌指出，訂定基本工資主要目的，就是要照顧到「邊際勞工」，例如時薪的提高，有助二度就業婦女、中高齡勞工與學生打工族，改善他(她)們的經濟狀況；至於月薪規定，雖然直接受惠的外勞、派遣工較多，一般上班族很難因此跟進調高薪資，不過在「比價效應」、「外溢效果」帶動下，能推升社會新鮮人起薪水準，緩步改善青年低薪化問題。

此外，根據yes123求職網六月份的調查顯示，假如明年基本工資再度調漲，對於整體職缺「平均起薪」，仍然有65.9%的公司透露，「預估會」跟進調升；只是也有四成四的企業坦言，「預估會」因此「降低」徵才意願。

楊宗斌認為，基本工資精神，要考量弱勢勞工的生活，避免擴大貧富差距，而且他(她)們又特別容易受到通膨衝擊，不少人甚至需要紓困度日。只是凡事「一體兩面」，若薪資上漲，無法避免企業將人事成本轉嫁給消費者，也就是勞工自己。

而且還可能減少人員聘用機會，或改採「自動化」生產系統、AI服務模式，甚至出現關店、企業倒閉危機。另一方面，假如減少「時薪人員」的使用、降低到班時數，變相增加「正職人員」工作量，恐怕導致過勞風險、提高離職率。

楊宗斌不忘提醒，若因基本工資調高，店家將成本轉嫁給顧客，像是「外食費」跟漲，每回變動就是五塊、十塊的增幅，恐怕都大於薪資增幅！因此最終會出現「雙輸」或「雙贏」局面，確實需要謹慎評估「經濟淨效果」：比如顧慮到中小企業的承受度，還有聘用較多計時人員的服務業。最佳狀況應該是：最終「薪資漲幅」仍大於「物價漲幅」，代表「實質購買力」增加，使得調薪機制「正向循環」到內需經濟。

楊宗斌透露，雖然回顧「金融海嘯」期間，在2008、2009與2010連續三年，受限當時景氣狀況，基本工資保持「凍漲」，但是目前的時空背景不同。首先在時機上，通膨壓力大，CPI年增率創七個月新高；接著早已邊境解封、疫情降級，其實出門消費、觀光人潮回溫。藉由基本工資的調高，抵減物價漲幅，並刺激內需消費。

不過，楊宗斌也建議，每回針對基本工資的變動，勞資雙方看法經常不同調，甚至演變成「喊價」拉鋸戰，因此「最低工資法」正式立法有其迫切性。只是想取得兩邊皆認同的計算公式，以及適用行業別、企業規模差別，或者是否有地區(分區)差異，仍需法制化規定與罰則來落實。