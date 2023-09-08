人力銀行：今年勞工整體平均月薪4.5萬元 2/3產業低於均值

勞動部今日召開基本工資審議委員會，將考量各行業工資及消費者物價來調整。104人力銀行表示，薪資水平不分年資、不分職務，今年63大產業平均月薪44,724元，比2022年43,570元，一年增加2.6%；若比2017年38,431元，六年增加16.4%。

排名前五是：電腦及消費性電子製造業58,003元、半導體業56,434元、軟體及網路相關業53,002元、投資理財相關業52,576元、鞋類∕紡織製品製造業52,321元。

排名後五是：婚紗攝影及美髮美容業37,005元、社會福利服務業37,037元、餐飲業37,484元，印刷業37,711元，徵信及保全業37,713元。高薪產業集中於製造業與資通訊及知識服務業，三分之二的產業平均月薪低於整體平均，民生消費產業居於後段。

根據主計總處資料，8月消費者物價指數105.84，比2022年8月指數103.24，一年物價上漲2.5%，幾乎追平同期薪資增幅2.6%，意即過去一年來，整體實質薪資幾乎零成長，僅淨增加0.1%；若比2017年8月消費者物價指數96.67，六年上漲9.5%，同期薪資淨增幅為6.9%。