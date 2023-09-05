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全球紙業第一家 永豐餘加入再生能源倡議 RE100

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導

永豐餘（1907）今（5）日宣布，攜手旗下中華紙漿（1905）、永豐餘工業用紙、永豐實（6790），成為由氣候組織（The Climate Group）及CDP所主導的全球再生能源倡議RE100的一員，並為全球紙業第一家。永豐餘目標設定於2030年達成60%再生能源使用，2035年達成80%、2040年達成RE100的目標。

RE100是由氣候組織 (The Climate Group) 與碳揭露計畫 (Carbon Disclosure Project, CDP) 所主導的全球再生能源倡議，加入的企業須承諾，在2020至2050年間達成100%使用綠電時程，也需逐年提報使用進度。

永豐餘表示，造紙業與其他產業最大的不同，在於其循環經濟的製程，可發展出再生能源的循環，將製程中的餘料轉化成替代燃料用於發電，及水循環處理中為降低有機物含量，利用厭氧系統發展出的沼氣發電，是製造業中特殊能自發自用的循環經濟產業。

中華紙漿在花蓮廠設置台灣唯一且發電量最大的木質素生質能發電系統，並取得綠電憑證，一年可提供1.5億度綠電憑證，在綠電及淨零議題上更能助力其他產業。

氣候組織能源總監兼RE100聯合主席山姆齊民斯（Sam Kimmins）表示，永豐餘承諾到2040年使用100%再生能源，與全球400多家企業一起推動市場變革。永豐餘也是全球第一家造紙業成為RE100會員，這也表示再生能源有很強的商業意義，可帶動並鼓勵其他企業積極參與。

永豐餘訂下2030年較2018年減碳30%，及2050年淨零的目標。減碳的規劃路徑，除了部署再生能源，各廠亦持續透過設備節電、系統節能計畫，減少能源耗用。

持續導入ISO 50001能源管理系統，進行太陽能設置、設備改造、餘熱回收等措施。永豐餘台灣近三年的節電專案，累計節電共45,424,868度，約為減少23,783公噸二氧化碳當量。2022年永豐餘三事業群的生質能及替代燃料的總替代能源比例為36.2%，而台灣區的替代能源比例更達43.4%; 台灣溫室氣體範疇一排放較2021年減少14%，約197,495公噸二氧化碳當量。

RE100匯聚全球具影響力企業，從電力需求端，共同推動提升綠電使用。目前全球約有400家各產業企業成員，永豐餘為全球紙業首家加入RE100的企業。在循環經濟的基礎上，永豐餘將透過數位科技，精進創能和能源管理，實現低碳和低耗能的永續願景。

永豐餘 再生能源

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