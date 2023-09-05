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交通部9月15日組織調整 三司將整併擴充為六司

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導

交通部組織將於9月15日進行調整並生效，部內設置六司六處，部屬單位則設有八個機關，各一級首長除觀光署尚須由行政院呈請總統任命中外，其餘首長9月15日全部到位。

交通部指出，原秘書室、重大工程督導會報、交通動員委員會等單位整併成立「綜合規劃司」，司長由現任技監兼重大交通工程督導會報執行秘書張垂龍調任；原路政司、道路交通安全督導委員會劃分為「路政及道安司」及「公共運輸及監理司」，路政及道安司司長由現任參事兼道路交通安全督導委員會執行秘書黃運貴調任，公共運輸及監理司司長由現任路政司司長林福山調任。

而原郵電司納入交通產業發展及國際事務業務後成立「交通產業發展及國際事務司」，司長由現任參事陳進生調任；原管理資訊中心、科技顧問室整併成立「交通科技及資訊司」，司長由現任運輸研究所副所長黃新薰調任。交通部部內一級單位主管，交通科技及資訊司，法制處處長由現任法規委員會專門委員許宏達陞任，秘書處處長由現任總務司司長黃定環調任，航政司司長則由現任司長何淑萍續任。

而交通部下設觀光署、中央氣象署、公路局、高速公路局、鐵道局、民用航空局、航港局及運輸研究所等八個機關(構)，其中原觀光局及中央氣象局改設為署，原公路總局更名為公路局，其餘均未變動。

交通部表示，所屬機關(構)首長，除觀光署由行政院呈請總統任命中外，中央氣象署署長由現任中央氣象局副局長程家平陞任，鐵道局局長由現任副局長楊正君陞任。至公路局局長陳文瑞、高速公路局局長趙興華、民用航空局局長林國顯、航港局局局長葉協隆及運輸研究所所長林繼國均由現任首長續任。

面對組改後人事新氣象，交通部長王國材部長於今（5）日聽取組織調整、法制、資訊、預決算、檔案及辦公空間等各項籌備工作報告後，勉勵即將新任主管先與相關同仁溝通、瞭解業務狀況，以利組改各項業務無縫接軌。未來交通部將致力打造全方位幸福交通生活環境，強化智慧應用並建構安全交通環境。

交通部 觀光 研究所

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