服務業還是缺工！7月失業率3.56% 續創23年同期最低

主計總處今天發布7月失業率3.56%，較上月上升0.07個百分點，但創23年來同月最低；經季節調整後失業率為3.43%，較上月下降0.02個百分點，也創近23年最低。主計總處表示，7月有畢業生投入職場影響，失業率會上升，但季調後失業率下降，主要是服務業疫後復甦帶動人力需求，加上缺工，因此目前勞動市場穩定。

7月失業率3.56%，是90年以來同月最低；季調後3.43%則是271個月（民國90年1月）以來最低紀錄。官員表示，接下來8月失業率仍會上升，但9月隨畢業生找到工作，一般會下降，下降幅度則要看後續畢業生求職及市場變化而定。

7月就業人數為1,154.3萬人，較上月增加2.5萬人、0.22%，其中服務業部門增加2.9萬、0.41%，農業部門及工業部門則分別減少2千人及1千人；與上年同月比較，就業人數增加14.6萬人、1.28%。

主計總處表示，7月失業人數42.6萬人，較上月增加9千人，主因受應屆畢業生及暑期工讀生投入尋職行列影響，初次尋職失業者增加6千人，因對原有工作不滿意而失業者增加2千人；與上年同月比較，失業人數減少2.2萬、4.96%。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，原本7、8。9月失業率會因畢業季而季節性上升，今年7月季調後失業率下降，主要是服務疫後復甦，加上暑假旅遊旺季帶動人力需求，加上缺工，因此服務業就業人數月變動改善，製造業就業人數是月減少。例如7月就業人數增加2.5萬人，其中服務業增加2.9萬人，製造業減少3千人，雖有戶籍人口遷入影響，也有景氣，但整體來說，服務業是增加，工業部門則是減少。

至於景氣對不同產業影響，陳惠欣表示，一般要看受僱人數變化比較能判斷，若以六月受僱人數來看，整體六月工業及服務業部門受僱人數年增2.2萬人，其中服務業是增加，但工業部門是減少的，也與7月就業人數增減變化趨勢是一致的。

另外因經濟因素（包括業務不振、無法找到工時大於 35小時之工作及季節關係）致週工時未達35小時者為19.8萬人，較上月減少4千人，較上年同月亦減7.6萬。

至於大陸年輕人失業率高，台灣部分？陳惠欣表示，台灣無論是20-24歲、25-29歲失業率，跟去年比都是下降。其中今年7月20-24歲失業率12.44%，因為畢業季而增加0.41百分點，但年變動則下降0.24個百分點；25-29歲失業率5.82%，月變動減0.15個百分點，年變動則減0.42個百分點。