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超過1000萬才退休？但工作30年 退休金缺口竟還這麼大

遠見／ 文．林讓均
人生加長中，你的退休理財規劃跟上進度了嗎？（示意圖／Ingimage）
人生加長中，你的退休理財規劃跟上進度了嗎？（示意圖／Ingimage）

百歲時代來了，你準備好了嗎？《遠見》發起「台灣迎向超高齡社會大調查」，盤點國人的準備度、應變力，找出其中的挑戰與機會！

究竟，多少退休金才能支應自己的退休生活？據《遠見》「台灣迎向超高齡社會大調查」結果顯示，整體約三成覺得不用到1000萬，卻有58.5％覺得一定得超過1000萬；整體也約37.3％覺得需超過1500萬，甚至高達13.7％需要2500萬以上的退休金。

遠見編輯部製表
遠見編輯部製表

而且，教育水準愈高需要的退休金愈多，學歷大學及以上的族群高達25.7％，自認需要2000萬以上。

儘管有57.3％民眾表示有做退休理財規劃，且55.6％表示規劃尚在進度上，但對退休財務的信心卻嚴重不足。

世界銀行指出，退休後收入（含年金、投資收入）須達退休前的六成，才算能支應退休後的理想生活。對此，卻有高達六成的民眾，沒有信心退休後的收入，能達到退休前的六成。

退休金來源前三名：退休年金、儲蓄、投資

檢視退休金來源的結構，就可了解國人為何沒信心。退休金來源的前三名是退休年金制度（63.3％）、儲蓄或定存（56.3％）、金融投資商品（50.7％）。

遠見編輯部製表
遠見編輯部製表

然而，以2022年勞保一個月平均給付約1.8萬、勞退平均月領約6500元（以經常性平均薪資約4.5萬、工作30年、年化報酬3％、無自提）來估算，一個月年金收入不到2.5萬。

交叉比對本調查，民眾自評退休後一個月的基本開銷，約56.3％認為約2～4萬元，因此仰仗上述年金很可能不夠用，年金投保年資也不夠久（勞保平均投保29年）。再加上，近年通膨攀漲、投資市場波動，更增加老後財務風險。

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（本文出自2023.08.16《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

退休金 薪資 通膨 理財

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