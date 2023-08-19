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大陸擬取消ECFA 工商協進會回應了

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
工商協進會認為，兩岸經貿往來正常有序進行，係互利互補，增進兩岸人民福祉，自2011年以來，ECFA早收清單的實施對增進兩岸經貿合作，發揮積極促進作用，工商界都希望ECFA能夠延續。(聯合報資料照片)
工商協進會認為，兩岸經貿往來正常有序進行，係互利互補，增進兩岸人民福祉，自2011年以來，ECFA早收清單的實施對增進兩岸經貿合作，發揮積極促進作用，工商界都希望ECFA能夠延續。(聯合報資料照片)

對於大陸商務部8月17日表示：「初步調查認定台灣對大陸存在貿易壁壘，並將研究採取相應措施。」國台辦發言人亦表示：｢支持依規研究中止或部分中止ECFA項下给予台灣產品的關稅優惠」。中華民國工商協進會呼籲，政府儘速建立與大陸之有效溝通管道，謹慎因應降低對立，有效處理近年來兩岸間之經貿爭議。

工商協進會認為，兩岸經貿往來正常有序進行，係互利互補，增進兩岸人民福祉，自2011年以來，ECFA早收清單的實施對增進兩岸經貿合作，發揮積極促進作用，工商界都希望ECFA能夠延續。

工商協進會並呼籲政府儘速建立與大陸之有效溝通管道，謹慎因應降低對立，有效處理近年來兩岸間之經貿爭議；尤其目前工商業需要疫後復甦，卻面臨世界經濟處於下行收縮之嚴峻情勢，大陸係我台灣最主要出口市場，希望政府加強對出口傳產業及中小企業之協助並及早做好風險控管。

ECFA 國台辦

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