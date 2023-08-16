快訊

「冷氣報修等到哭」9成人第一步就錯了！內行曝一管道：師傅很快就來

美對中外交融冰？從3國峰會看出軍事準備未停下腳步

中興高中賣校地建豪宅 私校將成建商獵地目標？

勞動部大專青年預聘計畫 助台廠留下先進技術與人才

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
茂順密封元件科技指派職場導師(右)教導青年(左)。中彰投分署提供
茂順密封元件科技指派職場導師(右)教導青年(左)。中彰投分署提供

勞動部推動「投資青年就業方案第二期」，提出「定方向、增人才、促就業、爭好薪、轉正職」五大目標，其中「大專青年預聘計畫」提供大四生工作崗位訓練機會，讓大專青年無縫接軌職場，達成企業、學校、青年三贏局面。

勞動力發展署中彰投分署表示，已開發逾1,000個中彰投地區工作崗位訓練機會，將為國家重點產業培育更多優秀人才。

台灣最大密封元件製造商茂順密封元件科技，即透過「大專青年預聘計畫」，與朝陽科技大學合作推動「航機維修與複材技術」產業實務人才培育專班培育大四生，將先進技術留在台灣，培育屬於台灣的軟實力人才。

受惠「大專青年預聘計畫」，參與該專班的航空機械系簡同學表示，目前正在茂順公司研發中心實習，該計畫中的職場導師設計，讓初入職場的他感到非常安心，職場導師們都很願意提供指導並給予學習機會。

到了實習中後期，不僅有機會旁聽參與客戶的全英文會議，在團隊討論時，也能有機會表達自己的觀點跟想法，目前的他甚至已能獨立作業，完成油封測試及主管交辦任務，提前累積職場實戰經驗，成為未來的敲門磚。

茂順公司承辦窗口曾小姐表示，勞動部大專青年預聘計畫的工作崗位訓練補助，不僅可以讓企業放心孕育專業人才，也能提升並強化學員到企業實習與留任的意願，增加進用人才的優質渠道，公司未來會持續申請計畫，提供青年工作崗位訓練的機會，協助青年畢業後即可順利銜接職場。

中彰投分署表示，轄區企業對於人才培育相當重視，學校端提供學程或專班制度，結合企業端提供工作崗位訓練，幫助大專青年在畢業前一年可提早適應職場，企業每訓練1位青年，可獲得最高7.2萬元的訓練補助；為鼓勵大專青年實習後繼續留任原企業，青年可領取留任獎勵金1萬元。

中彰投分署說，「大專青年預聘計畫」讓大專青年學用合一，無縫接軌職場，歡迎大專青年和企業踴躍參加，詳情可洽04-23592181。

大專 職場 實習

延伸閱讀

鼓勵55歲以上勞工重返職場 勞動部擬發就業獎勵金

人力需求超強勁！勞部調查：第4季淨增5.2萬人 近九年來次高

鼓勵逾55歲勞工重返職場 勞動部擬發就業獎勵

製造業續處高檔…第4季人力需求調查公布 淨增加5.2萬人

相關新聞

為何外國人遊客不去中國？他列舉三大原因：西方的惡意以及疫情後遺症

相信現在大陸在許多歐美人心中，早就已經比黑夜還黑，即便曾經想來現在卻根本不敢來。不要說得太遠，即便都已經2023年了，在台北我偶爾還是會遇到有人問：大陸還在封控嗎？

勞動部宣布中高齡「僱用獎助措施」 最多可領18萬

協助中高齡勞工重返職場，也鼓勵雇主擴大求才對象範圍，勞動部今（16）日表示，將辦理「僱用獎助措施」，最長發給12個月，最...

8月美銀美林經理人調查報告：預期利率走降 轉進科技銀行與能源產業

8月以來市場風波不斷，惠譽將美國主權信評調降、穆迪下調10家美國中小型銀行評等，所幸美國通膨持續朝降溫之路邁進、加上經濟...

無薪假人數再破萬 二家電子零組件廠商實施合計800人

勞動部今（16）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，實施人數再破萬，達1萬1,201人，製造業仍為重災區，這期新增人數...

勞動部大專青年預聘計畫 助台廠留下先進技術與人才

勞動部推動「投資青年就業方案第二期」，提出「定方向、增人才、促就業、爭好薪、轉正職」五大目標，其中「大專青年預聘計畫」提...

富邦產險再獲兩項新型專利 專利總數業界之冠

富邦產險持續致力於發展保險科技(InsurTech)，近期再傳出捷報！以客戶需求與便利服務角度出發，富邦產險推出「企業保...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦