勞動部大專青年預聘計畫 助台廠留下先進技術與人才

勞動部推動「投資青年就業方案第二期」，提出「定方向、增人才、促就業、爭好薪、轉正職」五大目標，其中「大專青年預聘計畫」提供大四生工作崗位訓練機會，讓大專青年無縫接軌職場，達成企業、學校、青年三贏局面。

勞動力發展署中彰投分署表示，已開發逾1,000個中彰投地區工作崗位訓練機會，將為國家重點產業培育更多優秀人才。

台灣最大密封元件製造商茂順密封元件科技，即透過「大專青年預聘計畫」，與朝陽科技大學合作推動「航機維修與複材技術」產業實務人才培育專班培育大四生，將先進技術留在台灣，培育屬於台灣的軟實力人才。

受惠「大專青年預聘計畫」，參與該專班的航空機械系簡同學表示，目前正在茂順公司研發中心實習，該計畫中的職場導師設計，讓初入職場的他感到非常安心，職場導師們都很願意提供指導並給予學習機會。

到了實習中後期，不僅有機會旁聽參與客戶的全英文會議，在團隊討論時，也能有機會表達自己的觀點跟想法，目前的他甚至已能獨立作業，完成油封測試及主管交辦任務，提前累積職場實戰經驗，成為未來的敲門磚。

茂順公司承辦窗口曾小姐表示，勞動部大專青年預聘計畫的工作崗位訓練補助，不僅可以讓企業放心孕育專業人才，也能提升並強化學員到企業實習與留任的意願，增加進用人才的優質渠道，公司未來會持續申請計畫，提供青年工作崗位訓練的機會，協助青年畢業後即可順利銜接職場。

中彰投分署表示，轄區企業對於人才培育相當重視，學校端提供學程或專班制度，結合企業端提供工作崗位訓練，幫助大專青年在畢業前一年可提早適應職場，企業每訓練1位青年，可獲得最高7.2萬元的訓練補助；為鼓勵大專青年實習後繼續留任原企業，青年可領取留任獎勵金1萬元。

中彰投分署說，「大專青年預聘計畫」讓大專青年學用合一，無縫接軌職場，歡迎大專青年和企業踴躍參加，詳情可洽04-23592181。