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陳冲：各政黨總統候選人 能從「尼克森震撼」學到啥?

經濟日報／ 記者邱金蘭／即時報導

新世代金融基金會董事長陳冲今（10）日表示，近一年來，因為去美元化的議題，不時有人提到1971年美元與黃金脫鉤的「尼克森震撼」（Nixon shock），其實對台灣而言，早自1950年代初期，就開始感受到另類的 Nixon shock，其餘波對台灣金融界的發展也有影響，至於大選在即，各政黨候選人又有什麼啟發呢?

陳冲說，尼克森是歷任美國總統中訪問台灣最頻繁的，1953年韓戰結束後，當年11月尼以副總統身分訪問台北，可以想見這種在風雨飄搖下，雪中送炭的舉措，受到熱烈的歡迎，尼蔣對話四次長達十餘小時，蔣總統在日記中著墨不少，並提到「余的意見增加其新的思想，為其政府決定新政策的寶貴參考資料」，不到三年，尼又到訪，討論遠東局勢及軍事援助，在過程中財政部長嚴家淦提出插花話題，盼望美國解凍上海銀行海外資產。可以想像，尼克森對此視為小事，但也承諾攜回研究。

最近上海銀行台北新廈完工，網路熱議其外型，有網民不解為何取名上海?陳冲說，沒錯，上海銀行是1915年成立於上海，1949年共軍拿下上海後，銀行高層逃離上海，三年後大陸資產悉數遭共產政權沒收。1950年12月17日美國宣布凍結中國官民營企業在海外的資產（針對韓戰的金融制裁）。1953年尼克森到訪前，財政部令上海銀行在台北成立總管理處（其實沒事可管），1956年第二次來訪，就順勢提出解凍請求，尼克森不以善小而不為，返美不久，美方即有回應，要求我方財政部就資金不會流入北京提出說明及保證，經財政部書面表達三點立場後，不出二十天美方即宣布放行，上海銀行也才有「起家本」在台復業。

陳冲說，當然，世界級的震撼，來自尼克森當選總統後，感覺1944年布列登森林協議雖造就美元主導優勢，但也背負每盎司35美元兌換黃金的承諾，60年代美元嚴重貶值，國內苦於通膨，多國又倡議將手上美元換為黃金，尼克森知大勢不妙，如再拖延，美國庫存黃金將盡數流失，1971年8月15日乃突擊式宣布停止美元固定匯率兌換黃金的承諾，從此各國只能滿手美鈔、美債迄今，美國民眾看到當前一盎司2,000美元的金價，對尼克森應該是感恩戴德，否則五十年前就已經開始去美元化了!至於那些濫用特權狂印美鈔的總統，當然更要感謝尼克森。

陳冲表示，對台灣而言，最大的尼克森震撼，應是1971年7月8日季辛吉銜命訪中，以及接著1972年2月尼克森的御駕親訪，當時中美並無邦交，元首到訪是項重大突破，台北總以為六零年代尼克森辭卸副總統期間曾為商業利益兩度訪台，念在舊情，應不致有震撼級的意外，卻忽略了美國對擺脫越戰與箝制蘇聯的戰略考量。也低估尼克森1965年在台北告訴副館長（DCM）恆安石華府必須改善與北京關係的消息，更輕忽1967年與蔣總統晤面所說美國人民對越戰不耐，將不惜代價尋求和平的心聲。

陳冲說，在台北，尼克森無疑是爭議性人物，但不能否認，此君極有權謀膽識，在幾種不同型態的尼克森震撼中，處事決策均能展現其彈性、權變、務實的人格特質，國家利益優先，不受成規拘束，時時放眼國際局勢，適當時候也願雪中送炭。8月15日是世界級震撼的52周年，回顧歷史，目前各有意問鼎大位者，從中是否有所領悟?

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