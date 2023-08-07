碳交所今揭牌 「綠領族」較10年前成長6.5倍前景看好

「台灣碳權交易所」今天起營運，帶領「綠領」發展機會，據104人力銀行徵才資料庫顯示，電子資訊、軟體、半導體、一般製造業對「綠領」人才的需求占整體的54%，今年1到5月每月平均有2000個「綠領」工作數，10年成長6.5倍，大學新鮮人提早準備相關證照、熟讀綠電轉供方案、具可行性分析和問題解決的提案能力，都有望成為綠領新貴。

104人力銀行表示，全球超過130多國宣示2050年淨零排放，台灣今年初通過「氣候變遷因應法」，碳權交易所今天正式營運，主要營運項目為國內碳權交易、國外碳權買賣、碳諮詢及教育訓練等，104人力銀行透過碳中和、低碳、淨零、負碳排等關鍵字觀察企業徵才條件，發現產品碳足跡、溫室氣體盤查、ESG推展與制度建立等為主要關鍵技能；只要具備實戰經驗，累積一定年資，年薪可達100萬以上。

104指出，2023年1到5月綠領月均工作數2000個，雖占全體同期工作數101.4萬個的0.2%，但10年來成長6.5倍。其中「電子資訊/軟體/半導體」的綠領人才需求約605人、一般製造業537人。歐盟將在10月試行碳關稅，相關人才高居綠領徵才產業前兩名，占整體綠領人才需求的54%。

另104觀察綠領徵才條件，49.1%不限科系，顯示新興職務企業還在摸索人才樣貌需求，只要有實力人人有機會，大學生想成為「綠領階級」，提前準備ISO 14064、ISO 14067、ISO 50001、ESG相關證照，或熟讀電力轉供方案、研究市場綠電用戶名單，即有機會。電機電子和機械工程科系更有利切入。