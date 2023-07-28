明年度總預算再創新高 歲出2.88兆、歲入2.7兆

明年度總預算將再創新高，據了解，明年度總預算歲入2.70兆元，歲出約2.88兆元，其中歲入歲出短差1,735億，少於去年，其中稅課收入約達2.3兆元，不過最終數據還是要待8月行政院會通過才能確定。

今（112）年度中央政府總預算歲出編列2兆6,890億元，歲入編列2兆5,791億元，已刷新歷史新紀錄，但現在正在編列的明年度總預算將再度創下新紀錄。據了解，26日行政院已召開總預算會議，會上討論到明年歲出約2.88兆元，比今年總預算成長約7％，歲入約2.70兆元，則是比今年成長約5%，另稅課收入達約2.3兆元，儘管歲入再次成長，但以赤字預算不創新高為前提，因此赤字預算控制在約1,600億元。

另外，在各部會預算部分，仍以國防預算最多，維持約4,000億的規模。衛福部因應後疫情、少子女化等政策，也會編列超過3,000億元。經濟部成功爭取超過千億元，明年預算將為編列1,000億元增資台電，另外200億元則將以增資或是補助方式挹注台電，明年總預算將編列超過1,600億元。科技預算則約爭取1,500億元，用在淨零碳排、高齡科技、太空及6G等關鍵議題上。

勞動部的公務預算之中也將編列1,000億元用於撥補勞保基金，加上軍公教調薪4％編列約300億元，以及拉近公私立學校學雜費差距及配套措施方案需逾200億等，都大幅提升歲出的規模。至於數位部公務預算上則是與去年相差不遠。