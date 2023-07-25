非投資級債與新興市場債 迎來資金淨流入

美國消費信心與市場對通膨短期內的預期有所升高、加上就業數據仍強勁，美國10年期公債殖利率單周內一度有所走升，債券資產漲跌互見、資金流向分歧。根據美銀引述 EPFR 統計顯示，過去一周投資級債資金呈現淨流出，非投資級與新興市場債則迎來資金淨流入，其中非投資級債為主要債市中動能較強者、已兩周迎來資金淨流入。

安聯投信表示，觀察全球主要債市過去一周表現，包括全球政府債券、全球投資級債、非投資級債與新興市場債等資產單周小幅收黑，其餘如美國、歐洲多數信用債與可轉債指數則是小幅收紅或持平，加上資金淨流出與流入幅度也相對較小、債市整周表現相對平穩。

從總經面觀察，安聯投信表示，美國6月份 ISM 製造業指數報46、持續呈現降溫走勢，同時隨著景氣放緩與緊縮的貨幣政策，銀行也開始提高放貸標準、增加融資成本，民間投資也有放緩跡象。不過從就業市場來看，美國6月份失業率較前值再降，失業率處於低檔，此外在美國降低疫情管制後民眾外出消費增加、至今消費信心仍高，加上失業率偏低，民眾也願意動用儲蓄消費，支撐美國景氣，故雖有放緩跡象、但也未如預期寒冷。

在通膨部分，安聯投信表示，能源與食品價格下滑帶動PCE走低，不過租屋與核心服務類價格年增率支撐核心物價於高檔，市場預估2024年 PCE 年增率才可望降至3%以下；此外，美國勞工時薪成長幅度仍高於疫情前水準、勞工市場仍吃緊，加上疫後解封拉升服務類價格，也使服務類價格持續支撐美國物價；整體來說，通膨縮有降溫，但速度與幅度仍低於預期。

檢視債券資產， 安聯投信海外投資首席許家豪表示，金融市場波動度降低有利新興債利差收斂，而新興市場國家貨幣政策近來可望到頂或轉向，也使新興市場債市近來續有資金淨流入。在信用債部分，投資級債的基本面目前穩健、企業債信評級展望佳、淨升評的金額為正，年初以來也持續獲得資金淨流入；非投資級債則是雖負債比略升但仍在次貸風暴以來相對低位、覆蓋比也在歷史高位，企業財務基本面仍屬穩健，但其中則以較高評級的BB、B級基本面明顯較佳。

在債市投資上，許家豪表示，包括經濟有衰退放緩擔憂，以及央行雖可能維持高利率、但後續升息空間有限等，都使債券投資吸引力增加，可伺機進場增加持債部位。在券種挑選部分，由於今明兩年的經濟恐重回低度成長，加上信用債收益仍較佳，故建議可聚焦較高品質的信用債，一方面以較佳的評級抵禦景氣衰退疑慮風險，一方面也可以較佳的收益率來累積報酬。