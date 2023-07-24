勞動部：如遇颱風停班時勞工可不出勤 但這類人無颱風假

勞動部今（24）日表示，隨著今 (2023) 年第5號颱風杜蘇芮接近台灣，如遇轄區首長宣布停班時，勞工基於安全考量，可選擇不出勤，雇主「宜」不扣發工資。

簡言之，若因颱風宣布停班，勞工可不出勤。勞動部希望雇主不要扣發薪資，但雇主若扣薪亦不違法；惟不可因此不得視勞工為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理。

此外，勞雇雙方若已約定為居家工作，如不因颱風來襲而有影響，可以依原約定履行勞務，雇主並應照給工資。亦即，居家工作者沒有颱風假這件事，理應照常提供勞務。

勞動部已訂頒「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，對勞工出勤管理及工資給付等事項，作明確規範，供各界依循。

勞動部說明，颱風來襲時，如工作地、居住地或上班必經途中任一轄區首長已通報停止上班，勞工因而未出勤者，雇主宜不扣發工資，亦不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分。

勞動部表示，事業單位如因營運性質仍需要勞工從事工作，除應照給當日之工資外，也宜再加給勞工工資，並提供交通工具、交通津貼，或其他必要之協助。勞工在上、下班途中若不幸發生職業災害，在治療、休養期間，雇主應給予勞工公傷病假，並依《勞動基準法》第59條規定標準給予其職業災害補償。

勞動部進一步指出，各行各業因性質不同，工作型態也有所差異，歷來天然災害發生時，企業對於勞工的出勤管理應有自訂相關規範；颱風來臨時，對於工作性質有居家工作可能者，是否調整為居家工作，應由勞雇雙方於事前妥為約定。

而原就約定居家工作的勞工，其勞務的履行，如不因颱風來襲而有影響，可以依原約定履行勞務，雇主並應照給工資；但若仍受有影響致無法提供勞務，雇主不得予以各項不利之處分。

雇主倘未參照「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」辦理，以致違反《勞動基準法》之工資、工時等相關規定，則可依《勞動基準法》處以新臺幣2萬元至100萬元罰鍰。