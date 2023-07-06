囤房稅加重 最高喊4.8%

鎖定囤房大戶，政府再出招，行政院會今（6）日議程將討論財政部提出的「房屋稅差別稅率2.0方案」，預計將祭出囤房稅修法，共兩大方向，首先是從現行縣市歸戶改為全國歸戶，其次是調高非自住稅率（囤房稅率），最高將由現行的3.6%調升至4.8%。

面對居住正義聲浪，除今年7月1日正式上路的《平均地權條例》打炒房重拳外，針對外界關注的房屋稅條例，財政部祭出改革，將修法加重囤房稅，為房市再投震撼彈。

圖／經濟日報提供

依據現行規定，自住住家用房屋稅率為1.2%，非自住住家用房屋稅率為1.5%至3.6%，各地方政府可視持有房屋戶數訂定差別稅率，授權地方政府因地制宜，根據持有戶數訂定差別稅率，也就是俗稱「囤房稅」，目前已有台北、桃園等十縣市落實囤房稅。

財政部此次修法加重囤房稅，分為兩面向，首先是改採全國歸戶，現行房屋稅採縣市歸戶，若囤房大戶在不同縣市持有房屋，例如某大戶在台北持有三戶、高雄持有三戶，皆可適用自住稅率，將有規避囤房稅空間。

不過未來財政部修法，將改採全國歸戶，以前述案例來說，六戶房屋只能三戶自住，剩餘三戶為非自住，將會落入囤房稅課徵範圍。至於房屋跨縣市者，納稅人未來可自行選擇申報縣市。

另外在課徵稅率方面，據悉，財政部為強化差別稅率效果，從現行非自住住家稅率1.5%至3.6%之間，調升至2%至4.8%之間，等於是稅率地板、天花板統統都調升。

由於房屋稅屬地方稅，未來差別稅率級距仍由各縣市政府自行訂定。至於針對自住房屋方面，外界曾建議應朝「自住輕稅」方向改革，不過此次修法仍維持現行規定，自住仍限三戶、稅率維持1.2%。

知情官員表示，囤房稅修法已討論許久，其中對於稅率調整幅度也經過反覆討論，最終才定案。

另外財政部2022年曾徵詢地方政府意見，當時僅台北市贊成採全國歸戶，其餘21縣市均反對；不過據了解，財政部近期又再度徵詢地方政府意見，包含台北市，贊成全國總歸戶的縣市已增加至十個，為落實居住正義，因此推出修法。