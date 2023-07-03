富蘭克林華美投信第3季展望：利用 AI 、陸股與特別股搭配債券類為主

2023年上半年的科技股AI領軍反彈，美國升息政策稍見和緩下，股市表現亮眼，展望下半年，富蘭克林華美投信認為，全球經濟景氣仍在衰退與擴張的分野，聯準會也卡在寬鬆與緊縮的臨界點，市場仍具波動，故建議投資人不妨利用AI新科技、大陸A股、特別股及固定收益(債券型)基金互為搭配，以打造第3季降低波動、強化收益性的投資組合。

近期由總體經濟數據來解讀，無論美國、中國大陸、新興市場及歐洲區域，景氣皆為趨緩走向；搭配利率政策來看美國是偏向緊縮、歐洲亦同樣緊縮，新興市場是偏中性，另外，中國的政策則是利率偏向寬鬆，顯然今年全球總體經濟體質仍偏弱，才從疫情中逐漸走出。

儘管經濟成長表現可能反彈不會強勁，但是仍有投資策略方向；台灣、大陸與成長產業表現中立偏正向，新科技、新技術帶動需求增長。庫存經過修正，訂單可望重回正常軌道。利率不再快速攀升，對評價面的壓抑與負面衝擊大幅降低。

富蘭克林華美AI新科技股票基金經理人楊金峰表示，就股市的投資方向來看，AI新科技的成長趨勢仍是以年複合成長率達38%的速度成長，當然隨著市場對於AI應用的開發，算力、算法和平台則是重要的三大方向，台灣市場剛好也不乏AI晶片、AI伺服器等硬體研發製造廠商，相關的成長趨勢帶動，科技股中長線仍具機會，建議投資人應長期持續布局。

除了追求AI新科技成長，也不能略過從疫情中慢慢復甦的大陸，富蘭克林華美中國A股基金經理人沈宏達表示，大陸官方政策包括：1.減稅降費等系列移轉性操作優化收入分配；2.定向寬鬆精準支持重點領域與薄弱環節；3.積極推動自由貿易協定與跨境電子商務，這些政策推動，皆有利於數字經濟與大消費的方向，投資人不妨趁目前仍在起漲點介入。

此外，除了AI高科技與陸股外，具固定收益特性的特別股與非投資等級債等也是必要配置。富蘭克林華美特別股收益基金經理人余冠廷表示，儘管第3季7月還有機會再度升息，但下半年不可能很快轉為寬鬆的環境，相對高利率水準、高通膨的環境下，擁有固定配息收益的資產組合，才能協助投組降低波動、增加收益。

擁有收益仍是無論景氣多空下的不敗策略，需要固定收益債券商品來做支撐；富蘭克林華美全球非投資等級債券基金經理人陳彥諦表示，經過2020年後疫情爆發下的景氣衝擊，企業償債能力已經逐漸自陰霾中走出，償債能力近期已達新高，而美銀美林美國非投資等級債(高收益債)目前殖利率為8.9%，較多數債券類別殖利率皆高，並高於其10年均值6.6%，在當前的利率環境中，非投資等級債也是尋求收益的族群，在投資組合中不可或缺的投資標的之一，可中長期持有。

富蘭克林華美投信認為，2023年第3季透過人工智慧AI新科技的成長帶動，科技成長股持續有表現機會，並不受市場干擾，而可以搭配投資主題，還包括：中國大陸市場、醫療保健、消費力復甦、投資等級與非投資等級企業債券等皆具機會，故富蘭克林華美投信建議，不妨利用核心持有如特別股、投資級債或非投資等級債等，搭配具成長趨勢或特殊利基型產業股票基金，以打造穩健且具收益的資產配置組合，持續努力掌握表現機會。