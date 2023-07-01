祥翊藥品開發、CDMO雙策略 將透過私募引進策略投資人

祥翊（6676）董事長吳永連昨（30）日表示，祥翊製藥將持續開發新品、加速美國及其他市場的藥證布局，以及積極爭取國際優質CDMO客戶訂單，開創新的營收來源，盼在最短時間內達到獲利目標。

吳永連並指出，因應公司中長期發展及充實營運資金，祥翊已規劃辦理現金增資，將發行1,000萬股，每股28元，預計募集2.8億元資金；此外，為加速擴大營運版圖並引進策略投資人，祥翊也將啟動不超過2,000萬股私募案，未來一年內授權董事會分兩次辦理。

祥翊30日舉行股東常會，會中承認111年營業報告書、財務報表與虧損撥補，並通過修訂公司章程提高資本總額案與辦理2,000萬股為上限的私募現金增資案。

祥翊目前在台灣與美國分別取得三項及七項原料藥主檔案（DMF），過去5年陸續取得六張美國學名藥證，隨著疫情解封、藥品出貨增溫，帶動公司今年前5月營收1.5億元，年增7.63%，創歷史同期次高。

吳永連表示，祥翊將持續鎖定發展高單價、高活性，高技術門檻的「三高」利基產品，包括利基口服藥、利基注射劑及特色原料藥等三大類，同時也將積極拓展美國以外的藥品市場。目前除了五項產品已在美國藥證審查階段，其中止血劑AMA-S與多重抗癌藥物CPA-I 二項產品有機會在今年下半年取證外，今年上半年已分別向台灣衛福部食藥署（TFDA）、中國國家藥品監督管理局（NMPA）提交藥證申請，下半年預計還有3至4個品項分別將向美國、阿拉伯地區、中國送件申請上市許可。

在CDMO部分，迄今累積簽訂的合約超過35件，營收貢獻穩定成長，未來將持續開拓國內新藥客戶，除有助穩固台灣新藥供應鏈的健全發展外，也將爭取國際市場合作機會。

展望今年，藥品開發與CDMO雙軌併進策略不變，隨著審查中藥品陸續獲准上市、多項開發中專案達到階段性里程碑，以及CDMO持續帶進新客戶的貢獻，公司樂觀看待今年營運表現將優於去年。