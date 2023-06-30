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新鮮人就該低薪學經驗？網友：慣老闆比奴比爛無極限

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

畢業季來臨，社會新鮮人紛紛展開求職行動，近日Dcard上有鄉民發文詢問「起薪26400補到27000，是不是遇到慣老闆？」直指面試時被詢問「預期的薪資多少？」原PO回答三萬元，對方卻說「新鮮人你沒經驗欸，現在基本底薪26400元，但我們會補到27000元，比最低工資高出600元」，甚至還說「如果想學東西就不應該太在意薪資，而且要是多花三千請你，對其他人不公平」，讓原PO大呼傻眼，好奇「難道起薪多基本工資600元很厲害嗎？還是自己根本遇到慣老闆？」網友一面倒表示「這人品堪憂」、「比奴比爛無極限」、「笑死2萬7的工作畫什麼大餅」、「慣老闆無誤」，紛紛勸退原PO下一個工作會更好。

1111人力銀行公關總監陳尹柔表示，根據1111人力銀行調查新鮮人找工作最重視的仍然是薪資行情與福利，其次才是通勤時間以及職能相符；新鮮人預計花40.8天來找工作，平均的期待薪資是35,186元，比起今年3月份的調查又拉高了1000元，可以觀察到物價持續上漲，促使新鮮人對薪資的期待值跟著提高，企業主想要延攬好的人才，在薪資、福利都要與時俱進，才能快速補足人力缺口。

此外，陳尹柔也建議新鮮人透過人力銀行找工作時，可優先考慮有「幸福企業」標章的職缺，選擇薪資福利俱佳的公司，職涯開局不怕踩雷。

1111人力銀行2023「幸福企業票選活動」（https://happiness.1111.com.tw/）現正報名中，廣邀全台企業共襄盛舉，報名分為「企業報名」及「網友推薦」兩種管道報名，類別包括大傳教育社福類、一般生活服務類、休閒娛樂服務類、餐飲服務類、飯店旅宿類、科技研發類、金融管顧類、貿易流通類、製造類、營造建築類、生技醫療類等11大類，再透過網路票選及秘密客評比機制，選出得獎企業，評選結果將於官網公告。活動自即日起開放報名，並於6月1日至8月31日進行網路票選，每人每日皆可投票，單一企業品牌每日限投乙票。9月1日至9月11日則會有秘密客進行評比，9月20日於官網公告評選結果。

陳尹柔表示，愈來愈多企業主深感「人才是企業組織中最珍貴的資產」，因而主動提高員工福利待遇，包括給予具競爭力的薪資、分紅入股、生日假、家庭日、子女教育補助及其他友善職場等福利。1111人力銀行舉辦「幸福企業活動」行之有年，深獲求職者肯定其正面意義，2023「幸福企業票選活動」已經起跑，歡迎全台各企業報名角逐。

薪資 人力銀行

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